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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2096
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:12
#7981
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Цитата:
saba:
Снимаю шляпу перед пропагандой. Я её недооценил.

Взаимно, если вы чего то не знаете, это вовсе не значит, что этого нет.
По Украине пока рано ещё, а вот по Югославии бывшей, а точнее торговля человеческими органами в Косово
уже в википедии есть.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:19
#7982
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Цитата:
saba:
Где то читал. Уже не помню источник. Там говорится что за последний год в Европе очередь за органами резко уменьшилась. Стало хватать всем. Совпадение? Плюс Зеленский разрешил продажу органов украинцев. Совпадение?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28633
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:31
#7983
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Цитата:
КГСПС:
Это говорит тот, кто не имел и не имеет ничего общего со службой в армии.

Это говорит тот, кто видел предательство десантников, которые вместо того, чтобы защитить свою страну, когда ее грабили, поосто тупо разбивали бутылки о свои тупые головы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28633
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:34
#7984
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Цитата:
Vit:
Где то читал. Уже не помню источник.

Да, фантастические рассказы про заговоры инопланетян, тоже где то читал.
И они охотятся только за украинскими детьми с помощью боевых комаров, а ворует детей почему то бункерный..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:41
#7985
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Вообще могу тысячу украинских и не только, подобных публикаций выставить. Только в чём смысл? Обыкновенные трюки пропагандистов. Тут как нельзя кстати фраза Геббельса": Чем чудовищней ложь, тем охотнее в неё поверят". Кстати касается обеих сторон. Да ещё и приём пиарщиков, говоришь откровенную неправду, в первый раз будут смеяться, потом задумаются и наконец поверят
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
990
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 21:05
#7986
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Цитата:
saba:
А разве в России не разрешено суррогатное материнство?

А зачем путать божий дар с яичницей?
Суррогатное материнство (заказ для себя с применением своего биоматериала) и выращивание детей на продажу на сторону (для разбора на органы) - сильно разные понятия.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
990
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 21:06
#7987
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- Не пра... Я не ве...
Аллигатор вздохнул
И сытый в зелёную воду нырнул.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2096
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 21:44
#7988
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В Раду внесен законопроект, запрещающий включать на Украине песни на русском языке в общественных местах и ужесточающий ответственность за это!
Руссофобия? не неслышали. :lol:

ВВС также сообщают о запрете книг.

[Исправлено: Эл-починно, 02.08.2023 - 21:50]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17924
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 22:01
#7989
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Цитата:
Эл-починно:
В Раду внесен законопроект, запрещающий включать на Украине песни на русском языке в общественных местах

В Казахстане в общественных местах нельзя появляться в синей футболке и с белым ватманом. Цветофобия? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 08:49
#7990
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Цитата:
Skeptic:
На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов.

Вот в такой бред можно поверить? Видимо просто обвинить в продаже органов несчастных младенцев как то уже слишком обыденно, никого не всколыхнёт. А вот "фермы" где женщины содержатся как маточный скот это уже Вау
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 08:51
#7991
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Цитата:
Skeptic:
Суррогатное материнство (заказ для себя с применением своего биоматериала) и выращивание детей на продажу на сторону (для разбора на органы) - сильно разные понятия.

Так в статье, которую Вы нам дали, Украина обвиняется в том, что узаконила суррогатное материнство. Перечитайте внимательно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 08:55
#7992
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Когда я спрашивал у всех, что такое русофобия, никто не ответил мне. ОК будем считать критику российского правительства русофобией. Тогда выходит все те , кто критикует здесь действия украинского правительства украинофобы?
Что так и будем навешивать друг на друга ярлыки?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 08:58
#7993
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Цитата:
Эл-починно:
В Раду внесен законопроект

Как то было бы смешно если бы во время ВОВ в Советском Союзе в магазинах или просто по радио звучали бы немецкие песни
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17924
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 20:07
#7994
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Цитата:
saba:
Как то было бы смешно если бы во время ВОВ в Советском Союзе в магазинах или просто по радио звучали бы немецкие песни

Немецкий так то не родной для большинства жителей бывшего СССР. Чего не скажешь про русский язык. Моя бабушка всю жизнь жила в Луганске и всю жизнь говорила на русском языке. Это ее родной язык, как и многих других людей, живущих там.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3510
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 20:29
#7995
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Цитата:
saba:
ОК будем считать критику российского правительства русофобией.


Вы разницу-то между критикой и оголтелыми лживыми нападками умеете различать?
Или комменты 111-го по поводу РФ считаете критикой?
Вам не отвечают на вопрос о русофобии, потому что это детский вопрос
Как-то даже стыдно взрослому человеку разжёвывать очевидное
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