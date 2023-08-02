Где то читал. Уже не помню источник. Там говорится что за последний год в Европе очередь за органами резко уменьшилась. Стало хватать всем. Совпадение? Плюс Зеленский разрешил продажу органов украинцев. Совпадение?
Вообще могу тысячу украинских и не только, подобных публикаций выставить. Только в чём смысл? Обыкновенные трюки пропагандистов. Тут как нельзя кстати фраза Геббельса": Чем чудовищней ложь, тем охотнее в неё поверят". Кстати касается обеих сторон. Да ещё и приём пиарщиков, говоришь откровенную неправду, в первый раз будут смеяться, потом задумаются и наконец поверят
saba: А разве в России не разрешено суррогатное материнство?
А зачем путать божий дар с яичницей? Суррогатное материнство (заказ для себя с применением своего биоматериала) и выращивание детей на продажу на сторону (для разбора на органы) - сильно разные понятия.
Skeptic: На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов.
Вот в такой бред можно поверить? Видимо просто обвинить в продаже органов несчастных младенцев как то уже слишком обыденно, никого не всколыхнёт. А вот "фермы" где женщины содержатся как маточный скот это уже Вау
Когда я спрашивал у всех, что такое русофобия, никто не ответил мне. ОК будем считать критику российского правительства русофобией. Тогда выходит все те , кто критикует здесь действия украинского правительства украинофобы? Что так и будем навешивать друг на друга ярлыки?
saba: Как то было бы смешно если бы во время ВОВ в Советском Союзе в магазинах или просто по радио звучали бы немецкие песни
Немецкий так то не родной для большинства жителей бывшего СССР. Чего не скажешь про русский язык. Моя бабушка всю жизнь жила в Луганске и всю жизнь говорила на русском языке. Это ее родной язык, как и многих других людей, живущих там.
saba: ОК будем считать критику российского правительства русофобией.
Вы разницу-то между критикой и оголтелыми лживыми нападками умеете различать? Или комменты 111-го по поводу РФ считаете критикой? Вам не отвечают на вопрос о русофобии, потому что это детский вопрос Как-то даже стыдно взрослому человеку разжёвывать очевидное
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