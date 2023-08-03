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≡ Россия и её противники
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 16:51
#196
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Цитата:
soldat pv:
Грузия плачет до сих пор ,чтл русские не дошли 60 км до тбилисо

Слушайте таких рьяных сверхпатриотов России, как Вы даже на российском телевидении поискать. Конечно я никого не хоронил в Мариуполе, страшные кадры города стёртого с лица земли видел, видел фото могил прямо во дворе. Читал высказывания жителей Мариуполя,очень часто к сожалению для Вас совершенно не комплиментарных по отношению к российской армии. Я думаю также нет настоящих грузин, которые мечтали бы чтобы российская армия дошла до столицы их государства. Мне кажется Вы живёте в своём особенном мире, где Россия это свет в окошке и всё что бы она не сделала, это прямо всё суперправильно, но нет на свете как идеального человека, так нет на свете и идеального государства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28633
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 16:51
#197
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Цитата:
soldat pv:
тбилисо

Это что такое?
Опять сочиняешь?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 16:56
#198
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И ещё. Вы ведь находитесь не на войне сейчас. Вы находитесь в мирном государстве, которое ни с кем не воюет и у граждан которого могут быть абсолютно разные мнения про геополитическую ситуацию, которую они высказывают здесь на форуме. Почему у Вас такая злоба и ненависть, которую видно даже за красными строчками бана.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3510
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 17:01
#199
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Цитата:
saba:
Существуют международные правила, к


Международные "правила" были попраны в марте 1999 г., когда началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия - незаконная военная агрессия против суверенного государства
На фоне развала СССР и последующей слабости России Запад решил, что ему можно ВСЁ! Дальше пошло по нарастающей.
А РФ усвоила уроки современной истории. Или она должна была стать этаким государством- матерью Терезой? Или следовать принципам толстовства: "всепрощение, непротивление злу насилием, отказ от вражды с любым народом («любите врагов ваших»), а также «любовь к ближнему»?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 17:15
#200
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Цитата:
таноми52:
Или она должна была стать этаким государством- матерью Терезой?

То есть просто не воевать невозможно? Кстати много лет Россия критиковала США и абсолютно справедливо, за вмешательство во внутренние дела других стран, за попытки навязать свои правила другим народам, за то. что пытаются навязать свою модель поведения. А чем сегодня Россия отличается от тех же самых США в Ираке, Югославии и т.д
Может оно не совершило агрессию, да нет же факт налицо, вооружённое вторжение, мало того Россия даже перещеголяло США, ведь американцы всё таки ушли отовсюду, где они совершали агрессию, в то время, как Россия взяло и попросту оттяпало часть территории сопредельного государства, прикрываясь липовыми референдумами. Я не знаю таких прецедентов, когда волеизъявление народа происходило в условиях боевых действий, когда большая часть населения просто покинула свои дома.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2431
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 17:29
#201
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Цитата:
таноми52:
Международные "правила" были попраны в марте 1999 г

Что получается? Если они попрали, то мы тоже не будем молчать, будем допирать вместе :-) ,правда каждый своих врагов, ведь мы же супердержавы, нам позволено то. что не позволено быку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28633
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 18:32
#202
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Враги России два несовершеннолетних подростка, казнены с элементами пыток, как и полагается, детям противника..




Фото казненных добрыми российскими палачами тел пацанов, не буду показывать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28633
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 18:38
#203
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Тема какая хорошая, о врагах России..
Теперь, пока война, развязанная идиотами не кончится, враги у России будут всегда, как и эта тема, которая понравилась нашим Z-патриотам в поиске врагов..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17924
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:02
#204
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Цитата:
saba:
Объясните , в контексте темы

Не, никакого контекста. Вы привели пример - а я лишь показал, что ваш пример к самой теме не подходит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17924
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:06
#205
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Цитата:
saba:
Мы не слышали подобных эпитетов ни от Китая

Китай пару раз через МИД высказался, что во всей ситуации виноват альянс НАТО.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
180
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:07
#206
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
180
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:08
#207
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
180
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:10
#208
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
180
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:11
#209
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
180
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:12
#210
Комментарий удален модератором.
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