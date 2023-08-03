Отправлено: - 16:51

soldat pv:

Грузия плачет до сих пор ,чтл русские не дошли 60 км до тбилисо

Цитата:Слушайте таких рьяных сверхпатриотов России, как Вы даже на российском телевидении поискать. Конечно я никого не хоронил в Мариуполе, страшные кадры города стёртого с лица земли видел, видел фото могил прямо во дворе. Читал высказывания жителей Мариуполя,очень часто к сожалению для Вас совершенно не комплиментарных по отношению к российской армии. Я думаю также нет настоящих грузин, которые мечтали бы чтобы российская армия дошла до столицы их государства. Мне кажется Вы живёте в своём особенном мире, где Россия это свет в окошке и всё что бы она не сделала, это прямо всё суперправильно, но нет на свете как идеального человека, так нет на свете и идеального государства.