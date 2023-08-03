soldat pv: Грузия плачет до сих пор ,чтл русские не дошли 60 км до тбилисо
Слушайте таких рьяных сверхпатриотов России, как Вы даже на российском телевидении поискать. Конечно я никого не хоронил в Мариуполе, страшные кадры города стёртого с лица земли видел, видел фото могил прямо во дворе. Читал высказывания жителей Мариуполя,очень часто к сожалению для Вас совершенно не комплиментарных по отношению к российской армии. Я думаю также нет настоящих грузин, которые мечтали бы чтобы российская армия дошла до столицы их государства. Мне кажется Вы живёте в своём особенном мире, где Россия это свет в окошке и всё что бы она не сделала, это прямо всё суперправильно, но нет на свете как идеального человека, так нет на свете и идеального государства.
И ещё. Вы ведь находитесь не на войне сейчас. Вы находитесь в мирном государстве, которое ни с кем не воюет и у граждан которого могут быть абсолютно разные мнения про геополитическую ситуацию, которую они высказывают здесь на форуме. Почему у Вас такая злоба и ненависть, которую видно даже за красными строчками бана.
Международные "правила" были попраны в марте 1999 г., когда началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия - незаконная военная агрессия против суверенного государства На фоне развала СССР и последующей слабости России Запад решил, что ему можно ВСЁ! Дальше пошло по нарастающей. А РФ усвоила уроки современной истории. Или она должна была стать этаким государством- матерью Терезой? Или следовать принципам толстовства: "всепрощение, непротивление злу насилием, отказ от вражды с любым народом («любите врагов ваших»), а также «любовь к ближнему»?
таноми52: Или она должна была стать этаким государством- матерью Терезой?
То есть просто не воевать невозможно? Кстати много лет Россия критиковала США и абсолютно справедливо, за вмешательство во внутренние дела других стран, за попытки навязать свои правила другим народам, за то. что пытаются навязать свою модель поведения. А чем сегодня Россия отличается от тех же самых США в Ираке, Югославии и т.д Может оно не совершило агрессию, да нет же факт налицо, вооружённое вторжение, мало того Россия даже перещеголяло США, ведь американцы всё таки ушли отовсюду, где они совершали агрессию, в то время, как Россия взяло и попросту оттяпало часть территории сопредельного государства, прикрываясь липовыми референдумами. Я не знаю таких прецедентов, когда волеизъявление народа происходило в условиях боевых действий, когда большая часть населения просто покинула свои дома.
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