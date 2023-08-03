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≡ Россия и её противники
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
990
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:17
#181
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Цитата:
saba:
Кто ей делегировал такие полномочия?

:-) Действительно.
Это только сшанцам можно "демократично" бомбить любую страну, которую им заблагорассудится побомбить. Ковровыми бомбардировками уничтожая жилые кварталы, свадебные процессии, школы, больницы...
А Россия, чтобы уничтожить нацистский режим, угрожающий ей, надо у Вашингтона разрешения спрашивать.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:32
#182
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Вы видели смерть детей в Мариуполе?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:36
#183
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Вы не знаете , что такое хоронить детей. Тех кого девять лет загоняли в подвал. Вспомните слова Порося наши дети пойдут в школу а ваши будут сидеть по подвплам
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:37
#184
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Теперь наши в школе а ваши в подвпле
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2425
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:41
#185
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Цитата:
Skeptic:
Это только сшанцам

Вы вообще ничего не читаете, что было до этого? Я специально, чтобы предупредить такого рода высказывания в предыдущем комментарии сказал про США. Почему в плохом споре лучший аргумент это перевести стрелки на третьего. Это как когда один пацан бьёт другого, ему кричат, ты что делаешь, а он говорит, а что я? Вы на Лёньку с соседнего двора посмотрите, он вчера Сашку так избил, что он в больницу попал, а я так учу слегка.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:42
#186
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Браво скептик
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:43
#187
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2425
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:48
#188
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Цитата:
Skeptic:
нацистский режим

Это во первых доказать надо, а во вторых даже ближайшие союзники России так не считают, ну может быть кроме Лукашенко. Мы не слышали подобных эпитетов ни от Китая, ни от Индии и даже Северная Корея молчит по этому поводу
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2425
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:51
#189
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Цитата:
Skeptic:
надо у Вашингтона разрешения спрашивать.

Существуют международные правила, которыми Россия неоднократно пользовалась в Приднестровье, в Абхазии и т.д. Самый свежий пример Нагорный Карабах. Одна заковыка миротворческим силам нельзя бомбить и наносить ракетные удары.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3185
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:20
#190
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Цитата:
saba:
Мы не слышали подобных эпитетов ни от Китая, ни от Индии и даже Северная Корея молчит по этому поводу

А у вас есть справки от ВСЕХ женщин, что вы на них не женаты? :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2425
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:28
#191
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Цитата:
Козлов я:
вы на них не женаты?

У меня есть одна справка , что я холост. Мне хватает.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:38
#192
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:39
#193
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:42
#194
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Грузия плачет до сих пор ,чтл русские не дошли 60 км до тбилисо
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
167
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:43
#195
Комментарий удален модератором.
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Страница 13 из 13«1...111213
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