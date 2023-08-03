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Россия и её противники
Россия и её противники
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 990
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:17
Цитата:
Действительно.
Это только сшанцам можно "демократично" бомбить любую страну, которую им заблагорассудится побомбить. Ковровыми бомбардировками уничтожая жилые кварталы, свадебные процессии, школы, больницы...
А Россия, чтобы уничтожить нацистский режим, угрожающий ей, надо у Вашингтона разрешения спрашивать.
saba:
Кто ей делегировал такие полномочия?
Кто ей делегировал такие полномочия?
Действительно.
Это только сшанцам можно "демократично" бомбить любую страну, которую им заблагорассудится побомбить. Ковровыми бомбардировками уничтожая жилые кварталы, свадебные процессии, школы, больницы...
А Россия, чтобы уничтожить нацистский режим, угрожающий ей, надо у Вашингтона разрешения спрашивать.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:32
Вы видели смерть детей в Мариуполе?
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:36
Вы не знаете , что такое хоронить детей. Тех кого девять лет загоняли в подвал. Вспомните слова Порося наши дети пойдут в школу а ваши будут сидеть по подвплам
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:37
Теперь наши в школе а ваши в подвпле
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:41
Цитата:
Вы вообще ничего не читаете, что было до этого? Я специально, чтобы предупредить такого рода высказывания в предыдущем комментарии сказал про США. Почему в плохом споре лучший аргумент это перевести стрелки на третьего. Это как когда один пацан бьёт другого, ему кричат, ты что делаешь, а он говорит, а что я? Вы на Лёньку с соседнего двора посмотрите, он вчера Сашку так избил, что он в больницу попал, а я так учу слегка.
Skeptic:
Это только сшанцам
Это только сшанцам
Вы вообще ничего не читаете, что было до этого? Я специально, чтобы предупредить такого рода высказывания в предыдущем комментарии сказал про США. Почему в плохом споре лучший аргумент это перевести стрелки на третьего. Это как когда один пацан бьёт другого, ему кричат, ты что делаешь, а он говорит, а что я? Вы на Лёньку с соседнего двора посмотрите, он вчера Сашку так избил, что он в больницу попал, а я так учу слегка.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:42
Браво скептик
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:43
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:48
Цитата:
Это во первых доказать надо, а во вторых даже ближайшие союзники России так не считают, ну может быть кроме Лукашенко. Мы не слышали подобных эпитетов ни от Китая, ни от Индии и даже Северная Корея молчит по этому поводу
Skeptic:
нацистский режим
нацистский режим
Это во первых доказать надо, а во вторых даже ближайшие союзники России так не считают, ну может быть кроме Лукашенко. Мы не слышали подобных эпитетов ни от Китая, ни от Индии и даже Северная Корея молчит по этому поводу
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 13:51
Цитата:
Существуют международные правила, которыми Россия неоднократно пользовалась в Приднестровье, в Абхазии и т.д. Самый свежий пример Нагорный Карабах. Одна заковыка миротворческим силам нельзя бомбить и наносить ракетные удары.
Skeptic:
надо у Вашингтона разрешения спрашивать.
надо у Вашингтона разрешения спрашивать.
Существуют международные правила, которыми Россия неоднократно пользовалась в Приднестровье, в Абхазии и т.д. Самый свежий пример Нагорный Карабах. Одна заковыка миротворческим силам нельзя бомбить и наносить ракетные удары.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3185
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:20
Цитата:
А у вас есть справки от ВСЕХ женщин, что вы на них не женаты?
saba:
Мы не слышали подобных эпитетов ни от Китая, ни от Индии и даже Северная Корея молчит по этому поводу
Мы не слышали подобных эпитетов ни от Китая, ни от Индии и даже Северная Корея молчит по этому поводу
А у вас есть справки от ВСЕХ женщин, что вы на них не женаты?
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:28
Цитата:
У меня есть одна справка , что я холост. Мне хватает.
Козлов я:
вы на них не женаты?
вы на них не женаты?
У меня есть одна справка , что я холост. Мне хватает.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:38
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:39
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:42
Грузия плачет до сих пор ,чтл русские не дошли 60 км до тбилисо
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 14:43
Комментарий удален модератором.
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