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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28630
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 01:11
#5711
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Цитата:
Эл-починно:
Так бы просто и сказал, что из переписки личных сообщений.

Это же и отослал.
Цитата:
Эл-починно:
как они такие ники регистрируют?

Там скорее бот сидит
Профайл
p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
32
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 06:37
#5712
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хотелось бы узнать. за что был удалён комментарий #7973?
там не было ни какого оскорбления/разжигания и пр.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.08.2023 - 09:21]
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1778
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 09:22
#5713
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Цитата:
please:
хотелось бы узнать. за что был удалён комментарий #7973?

В какой ветке? Ссылку пришлите в лс.
И да - повторять оскорбления в Вопросах редакции тоже нельзя. Поэтому ваш вопрос я отредактировал.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1778
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 09:25
#5714
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Цитата:
111:
По моему таких пользователей, кто решает таким образом завуалировано оскорблять из за своих политических взглядов лично, надо сразу банить

Пользователь зарегистрировался ночью. Сейчас уже удален. Его данные внесены в черный список.
Напоминаю - жалобы присылайте в лс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28630
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 11:44
#5715
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Цитата:
maxsaf:
Слово "Бункерный" тоже попадает под это определение?

Для тебя это слово звучит как личное оскорбление и как то задевает твои чувства?
Профайл
p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
32
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 12:25
#5716
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ТимурГафуррв, вы сами себе противоречите.#5713- вначале спрашиваете про ссылку, далее удаляете часть комментария к вам, хотя
в своем вопросе указал на комментарий #7973 во Флуде.
еше раз повторю - для меня высказывания "укр.паириот/хохлолиз" стоят на одном уровне "ватник/зетпатриот/бункенрный/орк
тогла почему комментарии др.польщоаатеоей против РФ с этими: ватник/зетпатриот/бункенрный/орк" вы пропускаете, а "укр.паириот/хохлолиз" не пропускаете?!
мои вычсказыания не оскорбляют ни кого.
это двойные стандарты со стороны админов НГ.
Профайл
p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
32
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 12:28
#5717
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если ком.#5716 будет удалён либо изменен, что поменяется его смысл.
прошу удалить регистрацию, либо укащать где посмотреть порядок удаления пользователя.
поскольку не согласен с действиями админрв НГ.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1778
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 13:15
#5718
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Цитата:
please:
в своем вопросе указал на комментарий #7973 во Флуде.

Название ветки в вашем посте я не увидел. Сейчас вы его сообщили. Посмотрел. Восстановил.
Там есть оскорбительные слова. но они не адресованы конкретным пользователям сайта.
Цитата:
please:
либо укащать где посмотреть порядок удаления пользователя. поскольку не согласен с действиями админрв НГ.


1.2.3. Участник может попросить администрацию удалить его регистрационную запись, расторгнуть настоящее соглашение, указав причины своего решения. В этом случае, регистрационная запись обратившегося может быть удалена с Форума/ ресурса, но не ранее чем через один месяц после обращения. Запрос на удаление следует отправлять только на электронный адрес администрации - ng@ng.kz. Информация, используемая при заключении соглашения, хранится владельцем электронного информационного ресурса весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2425
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 14:13
#5719
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Извините, просто хотел поинтересоваться а других аргументов нет в споре , кроме ватников и хохлолизов. Видимо это жизненно важный аргумент, без которого нельзя обойтись, раз человек так отстаивает своё право на подобные высказывания.

[Исправлено: saba, 03.08.2023 - 14:14]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28630
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 14:34
#5720
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Там есть оскорбительные слова. но они не адресованы конкретным пользователям сайта.


Цитата:
please: посмотреть на лица укропов/хохлолизов,


Хм..
То есть можно говорить о вполне конкретных людях, как сказал этот пользователь:
Цитата:
please: коих в КЗ, да и среди читателей НГ хватает.🤣


Но только в обратном порядке - рашист,орколиз, русня, кацаполиз и тд, в том же приеме?
По моему слово Хохлолизы, указывающее на конкретную нацию в данном предложении было оскорбительным, а тем более Хохлолиз и Укроп с открытым намеком на конкретно "читателей НГ и коих других в КЗ".
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