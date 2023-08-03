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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 01:11
Цитата:
Это же и отослал.
Цитата:
Там скорее бот сидит
Эл-починно:
Так бы просто и сказал, что из переписки личных сообщений.
Так бы просто и сказал, что из переписки личных сообщений.
Это же и отослал.
Цитата:
Эл-починно:
как они такие ники регистрируют?
как они такие ники регистрируют?
Там скорее бот сидит
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 06:37
хотелось бы узнать. за что был удалён комментарий #7973?
там не было ни какого оскорбления/разжигания и пр.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.08.2023 - 09:21]
там не было ни какого оскорбления/разжигания и пр.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.08.2023 - 09:21]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 09:22
Цитата:
В какой ветке? Ссылку пришлите в лс.
И да - повторять оскорбления в Вопросах редакции тоже нельзя. Поэтому ваш вопрос я отредактировал.
please:
хотелось бы узнать. за что был удалён комментарий #7973?
хотелось бы узнать. за что был удалён комментарий #7973?
В какой ветке? Ссылку пришлите в лс.
И да - повторять оскорбления в Вопросах редакции тоже нельзя. Поэтому ваш вопрос я отредактировал.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 09:25
Цитата:
Пользователь зарегистрировался ночью. Сейчас уже удален. Его данные внесены в черный список.
Напоминаю - жалобы присылайте в лс.
111:
По моему таких пользователей, кто решает таким образом завуалировано оскорблять из за своих политических взглядов лично, надо сразу банить
По моему таких пользователей, кто решает таким образом завуалировано оскорблять из за своих политических взглядов лично, надо сразу банить
Пользователь зарегистрировался ночью. Сейчас уже удален. Его данные внесены в черный список.
Напоминаю - жалобы присылайте в лс.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 11:44
Цитата:
Для тебя это слово звучит как личное оскорбление и как то задевает твои чувства?
maxsaf:
Слово "Бункерный" тоже попадает под это определение?
Слово "Бункерный" тоже попадает под это определение?
Для тебя это слово звучит как личное оскорбление и как то задевает твои чувства?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 12:25
ТимурГафуррв, вы сами себе противоречите.#5713- вначале спрашиваете про ссылку, далее удаляете часть комментария к вам, хотя
в своем вопросе указал на комментарий #7973 во Флуде.
еше раз повторю - для меня высказывания "укр.паириот/хохлолиз" стоят на одном уровне "ватник/зетпатриот/бункенрный/орк
тогла почему комментарии др.польщоаатеоей против РФ с этими: ватник/зетпатриот/бункенрный/орк" вы пропускаете, а "укр.паириот/хохлолиз" не пропускаете?!
мои вычсказыания не оскорбляют ни кого.
это двойные стандарты со стороны админов НГ.
в своем вопросе указал на комментарий #7973 во Флуде.
еше раз повторю - для меня высказывания "укр.паириот/хохлолиз" стоят на одном уровне "ватник/зетпатриот/бункенрный/орк
тогла почему комментарии др.польщоаатеоей против РФ с этими: ватник/зетпатриот/бункенрный/орк" вы пропускаете, а "укр.паириот/хохлолиз" не пропускаете?!
мои вычсказыания не оскорбляют ни кого.
это двойные стандарты со стороны админов НГ.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 12:28
если ком.#5716 будет удалён либо изменен, что поменяется его смысл.
прошу удалить регистрацию, либо укащать где посмотреть порядок удаления пользователя.
поскольку не согласен с действиями админрв НГ.
прошу удалить регистрацию, либо укащать где посмотреть порядок удаления пользователя.
поскольку не согласен с действиями админрв НГ.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 13:15
Цитата:
Название ветки в вашем посте я не увидел. Сейчас вы его сообщили. Посмотрел. Восстановил.
Там есть оскорбительные слова. но они не адресованы конкретным пользователям сайта.
Цитата:
1.2.3. Участник может попросить администрацию удалить его регистрационную запись, расторгнуть настоящее соглашение, указав причины своего решения. В этом случае, регистрационная запись обратившегося может быть удалена с Форума/ ресурса, но не ранее чем через один месяц после обращения. Запрос на удаление следует отправлять только на электронный адрес администрации - ng@ng.kz. Информация, используемая при заключении соглашения, хранится владельцем электронного информационного ресурса весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.
please:
в своем вопросе указал на комментарий #7973 во Флуде.
в своем вопросе указал на комментарий #7973 во Флуде.
Название ветки в вашем посте я не увидел. Сейчас вы его сообщили. Посмотрел. Восстановил.
Там есть оскорбительные слова. но они не адресованы конкретным пользователям сайта.
Цитата:
please:
либо укащать где посмотреть порядок удаления пользователя. поскольку не согласен с действиями админрв НГ.
либо укащать где посмотреть порядок удаления пользователя. поскольку не согласен с действиями админрв НГ.
1.2.3. Участник может попросить администрацию удалить его регистрационную запись, расторгнуть настоящее соглашение, указав причины своего решения. В этом случае, регистрационная запись обратившегося может быть удалена с Форума/ ресурса, но не ранее чем через один месяц после обращения. Запрос на удаление следует отправлять только на электронный адрес администрации - ng@ng.kz. Информация, используемая при заключении соглашения, хранится владельцем электронного информационного ресурса весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2425
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 14:13
Извините, просто хотел поинтересоваться а других аргументов нет в споре , кроме ватников и хохлолизов. Видимо это жизненно важный аргумент, без которого нельзя обойтись, раз человек так отстаивает своё право на подобные высказывания.
[Исправлено: saba, 03.08.2023 - 14:14]
[Исправлено: saba, 03.08.2023 - 14:14]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 14:34
Цитата:
Цитата:
Хм..
То есть можно говорить о вполне конкретных людях, как сказал этот пользователь:
Цитата:
Но только в обратном порядке - рашист,орколиз, русня, кацаполиз и тд, в том же приеме?
По моему слово Хохлолизы, указывающее на конкретную нацию в данном предложении было оскорбительным, а тем более Хохлолиз и Укроп с открытым намеком на конкретно "читателей НГ и коих других в КЗ".
Тимур Гафуров:
Там есть оскорбительные слова. но они не адресованы конкретным пользователям сайта.
Там есть оскорбительные слова. но они не адресованы конкретным пользователям сайта.
Цитата:
please: посмотреть на лица укропов/хохлолизов,
Хм..
То есть можно говорить о вполне конкретных людях, как сказал этот пользователь:
Цитата:
please: коих в КЗ, да и среди читателей НГ хватает.🤣
Но только в обратном порядке - рашист,орколиз, русня, кацаполиз и тд, в том же приеме?
По моему слово Хохлолизы, указывающее на конкретную нацию в данном предложении было оскорбительным, а тем более Хохлолиз и Укроп с открытым намеком на конкретно "читателей НГ и коих других в КЗ".
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