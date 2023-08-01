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Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в Костанае. А жильцы уже неделю живут без воды из-за порыва
Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в Костанае. А жильцы уже неделю живут без воды из-за порыва
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