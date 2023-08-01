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≡ Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в Костанае. А жильцы уже неделю живут без воды из-за порыва
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47285
Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в Костанае. А жильцы уже неделю живут без воды из-за порыва
Отправлено: 01.08.23 - 21:27
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Обслуживающее нас КСП "Виктория 17", не может произвести ремонт. При строительстве коммерческих помещений, их владельцы, забетонировали пол. У нас дом не имеет подвального помещения, поэтому общедомовые трубы горячего и холодного водоснабжения находятся под полом.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
327
Re: Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в...
Отправлено: 01.08.23 - 21:27
#1
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Как в анекдоте: Утром отключили горячую воду, сейчас отключили холодную. Жду, когда придут забрать бутилированную.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
133
Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в Костанае. А жильцы уже неделю живут без воды из-за порыва
Отправлено: 01.08.23 - 22:32
#2
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А куда смотрит жилищная инспекция?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28627
Re: Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в...
Отправлено: 01.08.23 - 23:27
#3
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Мы судимся с ними, точнее предприниматели начали с нами судиться, запугивать, травить знакомых всесильных, даже депутаты наехали, которые тут держат бизнес.
Тяжело судиться с теми, кто в 90х стал Богом..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1252
Re: Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в...
Отправлено: 03.08.23 - 12:20
#4
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Цитата:
111:
даже депутаты наехали

Мне кажется служение в нур отане-это такой зашквар. Фу прям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28627
Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в Костанае. А жильцы уже неделю живут без воды из-за порыва
Отправлено: 03.08.23 - 12:30
#5
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Цитата:
Сабыр:
служение в нур отане

Недавно вызвали в акимат, там наши люди дали доказательства нарушений, чем занимается депутат, рассказали как он нас запугивал в том году, материл, но нет видеосъемки сказали!
Куча свидетелей не в счет.
И то, как его бизнес гадит у нас во дворе, там уже с фото и видео, нет сказали, депутат это депутат..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28627
Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в Костанае. А жильцы уже неделю живут без воды из-за порыва
Отправлено: 03.08.23 - 12:36
#6
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Его сестру оштрафовали, гоняла тут на скорости по двору и специально сигналила, такая три пятерки..
Так она вызвала блатного бандита, бывшего с органов, крутой чувак, дельный, у него бизнес еще большой тут в городе, сказал что ладно, не будет влазить.
И распедаливать штрафы еще.
Даже бандюган оказался человеком, который отказался воевать с народом.
А вот этим можно..
В газете про него статью видел, переживает за народ, все лучшее народу..
Эх лжецы..

[Исправлено: 111, 03.08.2023 - 12:37]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7913
Re: Предприниматели забетонировали пол в многоквартирном доме в...
Отправлено: 03.08.23 - 12:49
#7
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Цитата:
111:

----------Имена , фамилии , явки - в студию . А то получается придумал просто .
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