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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:12
Цитата:
Взаимно, если вы чего то не знаете, это вовсе не значит, что этого нет.
По Украине пока рано ещё, а вот по Югославии бывшей, а точнее
торговля человеческими органами в Косово
уже в википедии есть.
saba:
Снимаю шляпу перед пропагандой. Я её недооценил.
Снимаю шляпу перед пропагандой. Я её недооценил.
Взаимно, если вы чего то не знаете, это вовсе не значит, что этого нет.
По Украине пока рано ещё, а вот по Югославии бывшей, а точнее
уже в википедии есть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12908
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:19
Цитата:
saba:Где то читал. Уже не помню источник. Там говорится что за последний год в Европе очередь за органами резко уменьшилась. Стало хватать всем. Совпадение? Плюс Зеленский разрешил продажу органов украинцев. Совпадение?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28623
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:31
Цитата:
Это говорит тот, кто видел предательство десантников, которые вместо того, чтобы защитить свою страну, когда ее грабили, поосто тупо разбивали бутылки о свои тупые головы..
КГСПС:
Это говорит тот, кто не имел и не имеет ничего общего со службой в армии.
Это говорит тот, кто не имел и не имеет ничего общего со службой в армии.
Это говорит тот, кто видел предательство десантников, которые вместо того, чтобы защитить свою страну, когда ее грабили, поосто тупо разбивали бутылки о свои тупые головы..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28623
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:34
Цитата:
Да, фантастические рассказы про заговоры инопланетян, тоже где то читал.
И они охотятся только за украинскими детьми с помощью боевых комаров, а ворует детей почему то бункерный..
Vit:
Где то читал. Уже не помню источник.
Где то читал. Уже не помню источник.
Да, фантастические рассказы про заговоры инопланетян, тоже где то читал.
И они охотятся только за украинскими детьми с помощью боевых комаров, а ворует детей почему то бункерный..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 20:41
Вообще могу тысячу украинских и не только, подобных публикаций выставить. Только в чём смысл? Обыкновенные трюки пропагандистов. Тут как нельзя кстати фраза Геббельса": Чем чудовищней ложь, тем охотнее в неё поверят". Кстати касается обеих сторон. Да ещё и приём пиарщиков, говоришь откровенную неправду, в первый раз будут смеяться, потом задумаются и наконец поверят
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 21:05
Цитата:
А зачем путать божий дар с яичницей?
Суррогатное материнство (заказ для себя с применением своего биоматериала) и выращивание детей на продажу на сторону (для разбора на органы) - сильно разные понятия.
saba:
А разве в России не разрешено суррогатное материнство?
А разве в России не разрешено суррогатное материнство?
А зачем путать божий дар с яичницей?
Суррогатное материнство (заказ для себя с применением своего биоматериала) и выращивание детей на продажу на сторону (для разбора на органы) - сильно разные понятия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 21:06
- Не пра... Я не ве...
Аллигатор вздохнул
И сытый в зелёную воду нырнул.
Аллигатор вздохнул
И сытый в зелёную воду нырнул.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 21:44
В Раду внесен законопроект, запрещающий включать на Украине песни на русском языке в общественных местах и ужесточающий ответственность за это!
Руссофобия? не неслышали. ВВС также сообщают о запрете книг.
[Исправлено: Эл-починно, 02.08.2023 - 21:50]
[Исправлено: Эл-починно, 02.08.2023 - 21:50]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17920
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 22:01
Цитата:
В Казахстане в общественных местах нельзя появляться в синей футболке и с белым ватманом. Цветофобия?
Эл-починно:
В Раду внесен законопроект, запрещающий включать на Украине песни на русском языке в общественных местах
В Раду внесен законопроект, запрещающий включать на Украине песни на русском языке в общественных местах
В Казахстане в общественных местах нельзя появляться в синей футболке и с белым ватманом. Цветофобия?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 08:49
Цитата:
Вот в такой бред можно поверить? Видимо просто обвинить в продаже органов несчастных младенцев как то уже слишком обыденно, никого не всколыхнёт. А вот "фермы" где женщины содержатся как маточный скот это уже Вау
Skeptic:
На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов.
На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов.
Вот в такой бред можно поверить? Видимо просто обвинить в продаже органов несчастных младенцев как то уже слишком обыденно, никого не всколыхнёт. А вот "фермы" где женщины содержатся как маточный скот это уже Вау
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 08:51
Цитата:
Так в статье, которую Вы нам дали, Украина обвиняется в том, что узаконила суррогатное материнство. Перечитайте внимательно.
Skeptic:
Суррогатное материнство (заказ для себя с применением своего биоматериала) и выращивание детей на продажу на сторону (для разбора на органы) - сильно разные понятия.
Суррогатное материнство (заказ для себя с применением своего биоматериала) и выращивание детей на продажу на сторону (для разбора на органы) - сильно разные понятия.
Так в статье, которую Вы нам дали, Украина обвиняется в том, что узаконила суррогатное материнство. Перечитайте внимательно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 08:55
Когда я спрашивал у всех, что такое русофобия, никто не ответил мне. ОК будем считать критику российского правительства русофобией. Тогда выходит все те , кто критикует здесь действия украинского правительства украинофобы?
Что так и будем навешивать друг на друга ярлыки?
Что так и будем навешивать друг на друга ярлыки?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 08:58
Цитата:
Как то было бы смешно если бы во время ВОВ в Советском Союзе в магазинах или просто по радио звучали бы немецкие песни
Эл-починно:
В Раду внесен законопроект
В Раду внесен законопроект
Как то было бы смешно если бы во время ВОВ в Советском Союзе в магазинах или просто по радио звучали бы немецкие песни
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