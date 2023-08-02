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Ремонт магистрали и аварии на электросетях - Что вызвало дефицит автогаза в Костанайской области и когда он появится на АГЗС?
Ремонт магистрали и аварии на электросетях - Что вызвало дефицит автогаза в Костанайской области и когда он появится на АГЗС?
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