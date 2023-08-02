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≡ Ремонт магистрали и аварии на электросетях - Что вызвало дефицит автогаза в Костанайской области и когда он появится на АГЗС?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47284
Ремонт магистрали и аварии на электросетях - Что вызвало дефицит автогаза в Костанайской области и когда он появится на АГЗС?
Отправлено: 02.08.23 - 23:01
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На входной двери АГЗС - лист бумаги с объявлением «Газа нет». Такой же - на следующей двери. Продавщица пояснила, что «газа действительно нет в наличии» и добавила: по «талонам его тоже не продают».
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
83
Re: Ремонт магистрали и аварии на электросетях - Что вызвало...
Отправлено: 02.08.23 - 23:01
#1
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Живу в Актюбинской области. Часто езжу на машине на родину в Костанай. Смущает тот факт, что как только выезжаешь с территории 04-го региона, цены на газ и бензин уже не те, к которым привык. Здесь газ 54 тенге. Бензин на 8-10 тенге дешевле. Взять, например, сеть Helios или Qazaq oil. У них цены зависят от местоположения АЗС. На территории Актюбинской области дешевле, Костанайской - дороже. Ценовая топливная политика одним словом )))
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
137
Re: Ремонт магистрали и аварии на электросетях - Что вызвало...
Отправлено: 03.08.23 - 06:50
#2
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А в Каменске есть и газ и бензин
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
137
Re: Ремонт магистрали и аварии на электросетях - Что вызвало...
Отправлено: 03.08.23 - 06:51
#3
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Ридер полон газом
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