Re: Ремонт магистрали и аварии на электросетях - Что вызвало...

Отправлено: - 23:01

Живу в Актюбинской области. Часто езжу на машине на родину в Костанай. Смущает тот факт, что как только выезжаешь с территории 04-го региона, цены на газ и бензин уже не те, к которым привык. Здесь газ 54 тенге. Бензин на 8-10 тенге дешевле. Взять, например, сеть Helios или Qazaq oil. У них цены зависят от местоположения АЗС. На территории Актюбинской области дешевле, Костанайской - дороже. Ценовая топливная политика одним словом )))