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Вместо того, что бы приглядеться, может что и перенять стоило бы?

Цитата:Это собрание для меня как показатель "качества жителей"Одна заявила что когда то жила комсомол ленин и вот теперь баццц идеология у нее поменялась А какая у нее сейчас идеология? Наеобмани ближнего купи дешевле продай дороже***** идеология социальной справедливости при каком то ленине а сейчас что то там слышащее ухо Какая такая у нас нынче идеология? Кунаев и Назарбаев чья идеология лучше для тех кто сидел в зале? Трижды Герой Соц Труда и много орденов Ленина лучший руководитель Казахстана всех времен Кунаев и его приемник елбасы Назарбаев Вот как вспомню как эти что в зале Абишевича отцом называли смех вот такой вот нынче боратморат идеология