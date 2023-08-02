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≡ "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47284
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 02.08.23 - 14:41
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Это не совсем такие общественные слушания, к которым привыкли костанайцы. В городе Тобыл нет собственного маслихата, поэтому за решение о переименовании не могут голосовать депутаты. Вместо них собрались 22 из 23 членов местного сообщества.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
563
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 03.08.23 - 01:07
#15
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Цитата:
Эл-починно:
Вместо того, что бы приглядеться, может что и перенять стоило бы?

Это собрание для меня как показатель "качества жителей"
Одна заявила что когда то жила комсомол ленин и вот теперь баццц идеология у нее поменялась А какая у нее сейчас идеология? Наеобмани ближнего купи дешевле продай дороже***** идеология социальной справедливости при каком то ленине а сейчас что то там слышащее ухо Какая такая у нас нынче идеология? Кунаев и Назарбаев чья идеология лучше для тех кто сидел в зале? Трижды Герой Соц Труда и много орденов Ленина лучший руководитель Казахстана всех времен Кунаев и его приемник елбасы Назарбаев Вот как вспомню как эти что в зале Абишевича отцом называли смех вот такой вот нынче боратморат идеология :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17919
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 03.08.23 - 01:09
#16
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Цитата:
Vit:
Низкий тебе поклон и уважение товарищ Александр Пикин.

Цитата:
Кушмурунец23:
Респект и уважение Александру Пикину

Цитата:
Дантист:
Уважуха тому, единственному, неподставному, жму руку!

Предлагаю улицу какую-нибудь переименовать в честь неподкупного товарища Пикина :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2096
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 03.08.23 - 01:12
#17
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Цитата:
maxsaf:
Предлагаю улицу какую-нибудь переименовать в честь неподкупного товарища Пикина

не приемлемо, не по ономастически. :lol:
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
563
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 03.08.23 - 01:17
#18
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Цитата:
111:
Постфактум оно нужно, это издевательство ему?

этот Человек показал что за общество мы имеем
а я был вот здесь здесь жители п Кушмурун уже несколько лет :

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17919
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 03.08.23 - 01:19
#19
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Цитата:
Шалгимбеков предложил городским властям создать консультационную комиссию по ономастике по примеру такой же в Костанае.

Цитата:
Эл-починно:
не приемлемо, не по ономастически.

Ладно, тогда предлагаю его в комиссию, председателем :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2023 - 01:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28623
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 03.08.23 - 01:24
#20
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Цитата:
maxsaf:
Предлагаю улицу какую-нибудь переименовать в честь неподкупного товарища Пикина

Это как?
Денег даш из за океана, чтобы народ собрать?
Я за!
Готов за тысячи полторы ойро присоединиться!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17919
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 03.08.23 - 01:27
#21
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Цитата:
111:
Готов за тысячи полторы ойро присоединиться!

Лучше уж как-нибудь без тебя )) подкупный ты наш))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28623
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 03.08.23 - 01:29
#22
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Цитата:
maxsaf:
Лучше уж как-нибудь без тебя )

Как?
Хоть увидим результаты, хоть когда нибудь?
У вас янки много денег, очень много, можете триллионами делать госдолг, ну а нам хватит и миллиона ойро, чтоб что то там переименовать в коно то..
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