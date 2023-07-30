Vit: С праздником товарищи десантники!!! Слава Советскому
Какой у них праздник. Сейчас воюют друг с другом эти десантники с Советского Союза, одни за райскую жизнь бункерного, другие ради защиты своей земли.. Погибают тысячами. А те ряженые, что бутылки бьют около фонтанов о свою тупую голову, ничего общего с десантниками не имеют..
Вампиры они, вурдалаки Виталий. Как они посмели защищаться от России? Это же счастье, когда Россия со своими войсками приходит к тебе домой. Радоваться надо и цветами закидывать, а они гранатами. Нет у людей ничего святого
... Черный рынок по вывозу украинских детей составляет миллиарды долларовПопытки обвинить Беларусь и Россию в вывозе украинских детей на самом деле является информационной операцией прикрытия чудовищной торговли детьми, в которую вовлечен коллективный Запад и украинские госструктуры.
Шокирующая информация стала распространяться среди общественных деятелей за рубежом. По информации активистов, черный рынок торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации составляет 34 млрд долл. С начала СВО по заявлению Киева, 200 000 украинских детей пропало без вести.
Европейская организация по защите детей Missing Children Europe (MCE) сообщает, что ежегодно в ЕС бесследно исчезают 250 000 детей. Главным образом, это дети мигрантов, а также сироты, вывезенные из зоны конфликтов.
В черный бизнес вовлечены высокие чины киевского режима, покрывающие мафиозные кланы. На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов. Потом суррогатное материнство даже оформили законодательно.
Детей продают не только западным педофилам или в ЛГБТ-семьи. По неофициальным данным, благодаря достижениям медицины, из ребенка можно извлечь 64 фракции. Их стоимость на рынке – до миллиона евро. То есть продление жизни богатых европейских стариков осуществляется за счет жизни детей.@nevolf ... После освобождения территории Украины от нацистской мрази эти и все другие преступления нацистов, совершающиеся сейчас под чутким руководством США и Евросоюза, будут раскрыты и преступники будут отвечать за свои "подвиги". ... А больные на голову могут и дальше поддерживать "борьбу Украины с агрессором". ... Девушке в ролике даже говорить об этом тяжело, но для некоторых особо "одарённых" это является просто лишним поводом для их плоского "юмора"...
Skeptic: На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов.
Вы всерьёз читаете этот бред? А разве в России не разрешено суррогатное материнство? Половина звёзд шоу бизнеса стали родителями именно так, начиная от Пугачёвой, заканчивая Апиной. Пугачёва тогда ещё не была врагом народа. Не читайте на ночь такие сказки, вредно для психического здоровья.
Всегда воспринимал подобные страшилки, как элемент пропагандистской войны, в которые не верят даже те кто их написал. Подобных таких разоблачений с обеих сторон множество. НО ... чтобы взрослый человек будучи в здравом уме и трезвой памяти верил в подобное... Снимаю шляпу перед пропагандой. Я её недооценил.
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