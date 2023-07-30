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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28601
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 13:06
#7966
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Цитата:
maxsaf:
Ты шлем кожаный купил или передумал брать?

Пока к вам в Канаду не пойду лечить насморк, не куплю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28601
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 17:02
#7967
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О, методички Z-патриотам меняют.
Новая цель СВО:

Россия вторглась в Украину, чтобы “отстоять свободу Африканского континета” – Захарова




Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28601
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 20:53
#7968
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Тут подробней, что православных, детей, мирных украинцев, убивают ради африканцев.
Новая методичка..
Эх Россия, почему же ты убиваешь своих, ради них?




[Исправлено: 111, 30.07.2023 - 20:54]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12907
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 14:52
#7969
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С праздником товарищи десантники!!! Слава Советскому Союзу и воискам дяди Васи. Ура ура ура!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28601
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 16:53
#7970
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Цитата:
Vit:
С праздником товарищи десантники!!! Слава Советскому

Какой у них праздник.
Сейчас воюют друг с другом эти десантники с Советского Союза, одни за райскую жизнь бункерного, другие ради защиты своей земли..
Погибают тысячами.
А те ряженые, что бутылки бьют около фонтанов о свою тупую голову, ничего общего с десантниками не имеют..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12907
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 17:23
#7971
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Цитата:
111: другие ради защиты своей земли..
Верно. Луганские и Донецкие десантники защищают свои земли от польских и других наёмников. От бандеровцев. От чёрных трансплантологов из Европы которые воруют детей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12907
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 18:18
#7972
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
29
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 18:47
#7973
Комментарий удален модератором.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1787
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 18:48
#7974
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Цитата:
111:

Это говорит тот, кто не имел и не имеет ничего общего со службой в армии.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2408
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 18:50
#7975
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Цитата:
Vit:
От чёрных трансплантологов из Европы которые воруют детей.

О что то новенькое, про трансплантологов я ещё не слышал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2408
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 18:59
#7976
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Цитата:
Vit:
От бандеровцев.

Вампиры они, вурдалаки Виталий. Как они посмели защищаться от России? Это же счастье, когда Россия со своими войсками приходит к тебе домой. Радоваться надо и цветами закидывать, а они гранатами. Нет у людей ничего святого
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.23 - 19:05
#7977
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Цитата:
saba:
про трансплантологов я ещё не слышал.

...
Если не слышали. то послушайте:
...
Черный рынок по вывозу украинских детей составляет миллиарды долларовПопытки обвинить Беларусь и Россию в вывозе украинских детей на самом деле является информационной операцией прикрытия чудовищной торговли детьми, в которую вовлечен коллективный Запад и украинские госструктуры.

Шокирующая информация стала распространяться среди общественных деятелей за рубежом. По информации активистов, черный рынок торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации составляет 34 млрд долл. С начала СВО по заявлению Киева, 200 000 украинских детей пропало без вести.

Европейская организация по защите детей Missing Children Europe (MCE) сообщает, что ежегодно в ЕС бесследно исчезают 250 000 детей. Главным образом, это дети мигрантов, а также сироты, вывезенные из зоны конфликтов.

В черный бизнес вовлечены высокие чины киевского режима, покрывающие мафиозные кланы. На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов. Потом суррогатное материнство даже оформили законодательно.

Детей продают не только западным педофилам или в ЛГБТ-семьи. По неофициальным данным, благодаря достижениям медицины, из ребенка можно извлечь 64 фракции. Их стоимость на рынке – до миллиона евро. То есть продление жизни богатых европейских стариков осуществляется за счет жизни детей.@nevolf
...
После освобождения территории Украины от нацистской мрази эти и все другие преступления нацистов, совершающиеся сейчас под чутким руководством США и Евросоюза, будут раскрыты и преступники будут отвечать за свои "подвиги".
...
А больные на голову могут и дальше поддерживать "борьбу Украины с агрессором".
...
Девушке в ролике даже говорить об этом тяжело, но для некоторых особо "одарённых" это является просто лишним поводом для их плоского "юмора"...

[Исправлено: Skeptic, 02.08.2023 - 19:08]
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