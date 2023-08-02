Re: "Уйдем на следующий год" - Договоры с застройщиком...

Отправлено: - 18:43

Горжусь собой. Я прямо Ванга какая то, спрогнозировал, что дома уйдут на 2024 год.

Интересно, а что такое самодурство? Это когда сами себя дурят?