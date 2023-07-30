Отправлено: - 19:05

saba:

про трансплантологов я ещё не слышал.

[Исправлено: Skeptic, 02.08.2023 - 19:08]

Цитата:...Если не слышали. то послушайте:...Черный рынок по вывозу украинских детей составляет миллиарды долларовПопытки обвинить Беларусь и Россию в вывозе украинских детей на самом деле является информационной операцией прикрытия чудовищной торговли детьми, в которую вовлечен коллективный Запад и украинские госструктуры.Шокирующая информация стала распространяться среди общественных деятелей за рубежом. По информации активистов, черный рынок торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации составляет 34 млрд долл. С начала СВО по заявлению Киева, 200 000 украинских детей пропало без вести.Европейская организация по защите детей Missing Children Europe (MCE) сообщает, что ежегодно в ЕС бесследно исчезают 250 000 детей. Главным образом, это дети мигрантов, а также сироты, вывезенные из зоны конфликтов.В черный бизнес вовлечены высокие чины киевского режима, покрывающие мафиозные кланы. На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов. Потом суррогатное материнство даже оформили законодательно.Детей продают не только западным педофилам или в ЛГБТ-семьи. По неофициальным данным, благодаря достижениям медицины, из ребенка можно извлечь 64 фракции. Их стоимость на рынке – до миллиона евро. То есть продление жизни богатых европейских стариков осуществляется за счет жизни детей.@nevolf...После освобождения территории Украины от нацистской мрази эти и все другие преступления нацистов, совершающиеся сейчас под чутким руководством США и Евросоюза, будут раскрыты и преступники будут отвечать за свои "подвиги"....А больные на голову могут и дальше поддерживать "борьбу Украины с агрессором"....Девушке в ролике даже говорить об этом тяжело, но для некоторых особо "одарённых" это является просто лишним поводом для их плоского "юмора"...