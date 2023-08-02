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≡ "Уйдем на следующий год" - Договоры с застройщиком микрорайона Кунай начал расторгать акимат Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47283
"Уйдем на следующий год" - Договоры с застройщиком микрорайона Кунай начал расторгать акимат Костаная
Отправлено: 02.08.23 - 18:43
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ранее отговаривал Кумара Аксакалова и просил не отказываться от услуг ТОО "Актобе-Саулет". Дома готовы на 90-95% и найти застройщика, который завершит такой маленький объем работ, будет очень сложно.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2408
Re: "Уйдем на следующий год" - Договоры с застройщиком...
Отправлено: 02.08.23 - 18:43
#1
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Горжусь собой. Я прямо Ванга какая то, спрогнозировал, что дома уйдут на 2024 год.
Интересно, а что такое самодурство? Это когда сами себя дурят?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2408
Re: "Уйдем на следующий год" - Договоры с застройщиком...
Отправлено: 02.08.23 - 18:46
#2
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А что будет с недоделками, с косяками разными. Будет ли их исправлять новый подрядчик или только доделает, что недостроено?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2408
Re: "Уйдем на следующий год" - Договоры с застройщиком...
Отправлено: 02.08.23 - 18:48
#3
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Кому какая разница, что вкладчики Отбасы банка с 2020 года ждут эти дома. Подумаешь столько ждали ещё годик подождут, зато гнев разъяренного барина утихомирили
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