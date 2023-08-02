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"Уйдем на следующий год" - Договоры с застройщиком микрорайона Кунай начал расторгать акимат Костаная
"Уйдем на следующий год" - Договоры с застройщиком микрорайона Кунай начал расторгать акимат Костаная
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