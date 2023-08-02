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≡ Новый список праздников утвердили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47283
Новый список праздников утвердили в Казахстане
Отправлено: 02.08.23 - 12:27
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В новом перечне 19 праздничных дат, начиная с Дня вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан (15 февраля) и заканчивая Днем Первого Президента Республики Казахстан (1 декабря).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17914
Re: Новый список праздников утвердили в Казахстане
Отправлено: 02.08.23 - 12:27
#1
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Цитата:
Однако праздничные даты пополнились Днем отцов

Западные партнёры одобряют )


Цитата:
День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря

Не планируете переименовать в День Второго?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17914
Re: Новый список праздников утвердили в Казахстане
Отправлено: 02.08.23 - 12:31
#2
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Цитата:
Перечень праздничных дат

А перечень выходных дней это другой список?
Где посмотреть можно?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12907
Re: Новый список праздников утвердили в Казахстане
Отправлено: 02.08.23 - 17:28
#3
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А где наурыз? Рождество? Отменили?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
611
Re: Новый список праздников утвердили в Казахстане
Отправлено: 02.08.23 - 18:25
#4
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День энерго-чего?)))
Отключать свет в целых районах на весь день - это не энергосбережение!!!когда днем горят фонари - это не сбережение...рассмешили)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12907
Новый список праздников утвердили в Казахстане
Отправлено: 02.08.23 - 18:35
#5
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Цитата:
vofkakst:
Они не много отстают от жизни. Интернет- сбережение щас более актуально)
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