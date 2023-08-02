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"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47283
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 02.08.23 - 14:41
Это не совсем такие общественные слушания, к которым привыкли костанайцы. В городе Тобыл нет собственного маслихата, поэтому за решение о переименовании не могут голосовать депутаты. Вместо них собрались 22 из 23 членов местного сообщества.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 327
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 14:41
1. Понятно, что рассуждает гуманитарий, намолотить в 1956 году, на каком нибудь СК-3, где бункер был на тонну, аж 2200 тонн, даже сейчас не всякий комбайнер на мощном Джон Дире, столько не намолотит.
2. Учитель казахского языка не знает как зовут великого просветителя, а зовут его Ибрагим Кунанбай, а Абай, что значит внимательный, так это его прозвище.
2. Учитель казахского языка не знает как зовут великого просветителя, а зовут его Ибрагим Кунанбай, а Абай, что значит внимательный, так это его прозвище.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13820
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 15:13
Цитата:
полностью согласен с деидеологизацией
пора поднять вопрос об переименовании районов аменгльдинского и джангельдинского названных по идеологическим причинам
и улицы их переименовать
также надо убрать улицы Омара Дощанова это первый председатель вчк в районе он тут вершил грязные делишки
и особенно нужно убрать улицу в честь генерала арыстанбекова-генерал мгб жившего всю жизнь в алматы и творивший там грязные делишки
зачем они нужны нам? думаю не нужны
глядя на улицы в честь них молодежь может заразиться бациллой коммунизма и идеологизма
я сам когда по арыстанбекова еду сразу в мгб хочется а зачем оно нашим детям?
то-то же
Идет деидеологизация и декоммунизация
полностью согласен с деидеологизацией
пора поднять вопрос об переименовании районов аменгльдинского и джангельдинского названных по идеологическим причинам
и улицы их переименовать
также надо убрать улицы Омара Дощанова это первый председатель вчк в районе он тут вершил грязные делишки
и особенно нужно убрать улицу в честь генерала арыстанбекова-генерал мгб жившего всю жизнь в алматы и творивший там грязные делишки
зачем они нужны нам? думаю не нужны
глядя на улицы в честь них молодежь может заразиться бациллой коммунизма и идеологизма
я сам когда по арыстанбекова еду сразу в мгб хочется а зачем оно нашим детям?
то-то же
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12907
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 15:31
Цитата:
Низкий тебе поклон и уважение товарищ Александр Пикин.
Против переименования улиц проголосовал только один член местного сообщества из 22-х
Низкий тебе поклон и уважение товарищ Александр Пикин.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28601
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 02.08.23 - 16:42
Цитата:
Сарказм с некоторой издёвкой принят!
Vit:
Низкий тебе поклон и уважение товарищ Александр Пикин.
Низкий тебе поклон и уважение товарищ Александр Пикин.
Сарказм с некоторой издёвкой принят!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 611
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 16:52
Эти деланные общественники показывают чудеса дрессуры - как им скомандовали, таким же будет их мнение и поддерживаемая инициатива.фарс и имитация деятельности.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6237
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 18:17
Вюкак говорится: нет у меня отца-матери
Некому за меня засловить! Хорошо намолотил зерна гарный хлопец, однако на обочине остаются кто в свои 24 года отдал жизнь за родину, таковым есть мой дядя Акан Курманов и подобных ему молодых
Некому за меня засловить! Хорошо намолотил зерна гарный хлопец, однако на обочине остаются кто в свои 24 года отдал жизнь за родину, таковым есть мой дядя Акан Курманов и подобных ему молодых
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 19:02
Уважуха тому, единственному, неподставному, жму руку!
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 19:06
Цитата:
Следуя вашей логике, этого Героя соц.труда надо глубоко забыть, как работавшего на ненавистный вам строй и его идеологию.Вы уж определитесь с своей позицией
abaika95:
полностью согласен с деидеологизацией
полностью согласен с деидеологизацией
Следуя вашей логике, этого Героя соц.труда надо глубоко забыть, как работавшего на ненавистный вам строй и его идеологию.Вы уж определитесь с своей позицией
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 19:07
Цитата:
Следуя вашей логике, этого Героя соц.труда надо глубоко забыть, как работавшего на ненавистный вам строй и его идеологию.Вы уж определитесь с своей позицией
abaika95:
полностью согласен с деидеологизацией
полностью согласен с деидеологизацией
Следуя вашей логике, этого Героя соц.труда надо глубоко забыть, как работавшего на ненавистный вам строй и его идеологию.Вы уж определитесь с своей позицией
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