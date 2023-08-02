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≡ "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47283
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 02.08.23 - 14:41
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Это не совсем такие общественные слушания, к которым привыкли костанайцы. В городе Тобыл нет собственного маслихата, поэтому за решение о переименовании не могут голосовать депутаты. Вместо них собрались 22 из 23 членов местного сообщества.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
327
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 14:41
#1
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1. Понятно, что рассуждает гуманитарий, намолотить в 1956 году, на каком нибудь СК-3, где бункер был на тонну, аж 2200 тонн, даже сейчас не всякий комбайнер на мощном Джон Дире, столько не намолотит.

2. Учитель казахского языка не знает как зовут великого просветителя, а зовут его Ибрагим Кунанбай, а Абай, что значит внимательный, так это его прозвище.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13820
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 15:13
#2
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Цитата:
Идет деидеологизация и декоммунизация


полностью согласен с деидеологизацией
пора поднять вопрос об переименовании районов аменгльдинского и джангельдинского названных по идеологическим причинам
и улицы их переименовать
также надо убрать улицы Омара Дощанова это первый председатель вчк в районе он тут вершил грязные делишки
и особенно нужно убрать улицу в честь генерала арыстанбекова-генерал мгб жившего всю жизнь в алматы и творивший там грязные делишки
зачем они нужны нам? думаю не нужны
глядя на улицы в честь них молодежь может заразиться бациллой коммунизма и идеологизма
я сам когда по арыстанбекова еду сразу в мгб хочется а зачем оно нашим детям?
то-то же
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12907
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 15:31
#3
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Цитата:
Против переименования улиц проголосовал только один член местного сообщества из 22-х

Низкий тебе поклон и уважение товарищ Александр Пикин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28601
"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 02.08.23 - 16:42
#4
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Цитата:
Vit:
Низкий тебе поклон и уважение товарищ Александр Пикин.

Сарказм с некоторой издёвкой принят!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
611
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 16:52
#5
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Эти деланные общественники показывают чудеса дрессуры - как им скомандовали, таким же будет их мнение и поддерживаемая инициатива.фарс и имитация деятельности.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6237
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 18:17
#6
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Вюкак говорится: нет у меня отца-матери
Некому за меня засловить! Хорошо намолотил зерна гарный хлопец, однако на обочине остаются кто в свои 24 года отдал жизнь за родину, таковым есть мой дядя Акан Курманов и подобных ему молодых
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1089
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 19:02
#7
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Уважуха тому, единственному, неподставному, жму руку!
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1089
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 19:06
#8
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Цитата:
abaika95:
полностью согласен с деидеологизацией

Следуя вашей логике, этого Героя соц.труда надо глубоко забыть, как работавшего на ненавистный вам строй и его идеологию.Вы уж определитесь с своей позицией
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1089
Re: "Идет деидеологизация и декоммунизация". Как...
Отправлено: 02.08.23 - 19:07
#9
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Цитата:
abaika95:
полностью согласен с деидеологизацией

Следуя вашей логике, этого Героя соц.труда надо глубоко забыть, как работавшего на ненавистный вам строй и его идеологию.Вы уж определитесь с своей позицией
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