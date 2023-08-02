soldat pv: Вы были на Саланге? Были на Высоте 31025?
а что участие в колониальной войне уже повод для гордости или что? Цитата:
soldat pv: Ваш дед освобождае Вену?
мой дед по материнской участвовал в освобождении Варшавы (незнаю почему) ,молчал об этом всю жизнь, награду после его смерти нашли и? мне теперь надо пяткой в грудь везде себя бить какой у меня героичный дед? Цитата:
soldat pv: Вы где были в январе2022?
на площади в самой гуще пытался понять что происходит и в итоге пришел к выводу что вокруг одни титушки и провокаторы Цитата:
soldat pv: и парням в январе кофе приносил. И сам стоял рядом.
а это не вы кричали долой власть? лавочки не курочили которыми потом в омон кидались?
soldat pv: Саба для вас норма число которое вы пишете?
Ничто не может быть нормой , когда убивают людей.Россия типа мстит за тех людей , которые погибли тогда, потом Украина будет мстить за тех, что погибают сейчас. Так что ли? А когда конец этому наступит? Так ведь после того, как Россия напала, число жертв ну никак не уменьшилось, а стало в сотни раз больше. Какая тут логика? И кстати писал совершенно не я. Я привёл лишь статью из Википедии . То , что вы говорите, что вы там были разве оправдывает вторжение России в независимую страну. И что Вы на самом деле в Донбассе переживали атаку СУ25? Как то о широком применении авиации во время АТО, даже российские пропагандисты не заикались. А сейчас что? Используют всю фронтовую авиацию РФ, не стесняясь показывают по телевизору применение такого садистского оружия как, "Солнцепёк" с гордостью говоря что там даже бактерии не выживают.Убивают как могут и в чём здесь Россия лучшая? В убийствах?
А где они интересно? Больше половины украли и в этом обвиняют Путина. Многих убили, многих погнали на фронт российские войска воевать против своих. Сгоняй туда и поговори с местным населением. А не сочиняй ересь..
soldat pv: И здесь меня посадить хотели и сейчас желают.
Я бы Вам посоветовал быть поосторожней в своих высказываниях на общественной площадке. Потому что сразу вызывает вопросы. Что может делать гражданин другого государства в зоне проведения антитеррористической операции? Хотя я честно говоря сомневаюсь , что Вы там были. Я не был ни с одной стороны. ни с другой. Сведения об этом конфликте черпаю либо из открытых источников, либо от своих друзей, которые живут в Украине
soldat pv: И здесь меня посадить хотели и сейчас желают. Но я не воевал. Я восстанавливаю жизнь
Третьякоф это ты? Ты тоже нашёл где спорить. Тут большенство на форуме русофобы. Лучше Расскажи истории из Донбасса, авторские фотки приложи. Это будет интересно. Тем более боятся тебе не чего, вроде не наёмник.
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