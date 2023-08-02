Отправлено: - 15:13

Идет деидеологизация и декоммунизация



Цитата:полностью согласен с деидеологизациейпора поднять вопрос об переименовании районов аменгльдинского и джангельдинского названных по идеологическим причинами улицы их переименоватьтакже надо убрать улицы Омара Дощанова это первый председатель вчк в районе он тут вершил грязные делишкии особенно нужно убрать улицу в честь генерала арыстанбекова-генерал мгб жившего всю жизнь в алматы и творивший там грязные делишкизачем они нужны нам? думаю не нужныглядя на улицы в честь них молодежь может заразиться бациллой коммунизма и идеологизмая сам когда по арыстанбекова еду сразу в мгб хочется а зачем оно нашим детям?то-то же