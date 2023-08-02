Отправлено: - 13:32

soldat pv:

Саба для вас норма число которое вы пишете?

Цитата:Ничто не может быть нормой , когда убивают людей.Россия типа мстит за тех людей , которые погибли тогда, потом Украина будет мстить за тех, что погибают сейчас. Так что ли? А когда конец этому наступит? Так ведь после того, как Россия напала, число жертв ну никак не уменьшилось, а стало в сотни раз больше. Какая тут логика?И кстати писал совершенно не я. Я привёл лишь статью из Википедии . То , что вы говорите, что вы там были разве оправдывает вторжение России в независимую страну. И что Вы на самом деле в Донбассе переживали атаку СУ25? Как то о широком применении авиации во время АТО, даже российские пропагандисты не заикались. А сейчас что? Используют всю фронтовую авиацию РФ, не стесняясь показывают по телевизору применение такого садистского оружия как, "Солнцепёк" с гордостью говоря что там даже бактерии не выживают.Убивают как могут и в чём здесь Россия лучшая? В убийствах?