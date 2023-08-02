Отправлено: - 12:05

Мы сейчас прорабатываем несколько инвестиционных проектов в направлении переработки полезных ископаемых и переработки продукции сельского хозяйства, - уточнил он

Цитата:Ай, скучно, не интересно. Ещё бы баранов предложил разводить.То ли дело - завод по производству телевизоров, или планшетников. Сразу столько рабочих мест, инвестиции. Ещё туда блокчейн приплести и искусственный интеллект - и вообще будет пушка. Можно будет нормально заработать - проверять же все равно никто не будет. По моему идея - огонь