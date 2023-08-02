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"Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил чиновников из-за низкого уровня привлечения инвестиций
"Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил чиновников из-за низкого уровня привлечения инвестиций
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