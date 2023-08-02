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≡ "Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил чиновников из-за низкого уровня привлечения инвестиций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47281
"Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил чиновников из-за низкого уровня привлечения инвестиций
Отправлено: 02.08.23 - 11:58
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В первом полугодии стартовали только 10 из 72 проектов, заявленных в начале 2023 года. Если инвестиционный план будет выполнен в полном объеме, в регион поступят до 28,5 млрд тенге. Пока этот показатель составляет 815 млн тенге.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17914
Re: "Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил...
Отправлено: 02.08.23 - 11:58
#1
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Цитата:
Не принимается! - сказал Аксакалов. 


Цитата:
- Принимается, - согласился с критикой Сартов.


А вроде как возразил :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17914
Re: "Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил...
Отправлено: 02.08.23 - 12:05
#2
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Цитата:
Мы сейчас прорабатываем несколько инвестиционных проектов в направлении переработки полезных ископаемых и переработки продукции сельского хозяйства, - уточнил он

Ай, скучно, не интересно. Ещё бы баранов предложил разводить. :lol:
То ли дело - завод по производству телевизоров, или планшетников. Сразу столько рабочих мест, инвестиции. Ещё туда блокчейн приплести и искусственный интеллект - и вообще будет пушка. Можно будет нормально заработать - проверять же все равно никто не будет. По моему идея - огонь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17914
Re: "Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил...
Отправлено: 02.08.23 - 12:09
#3
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Цитата:
На особом контроле - строительство дорог вокруг Аркалыка.


Наверное будет типа МКАД. Крутая идея, сама напрашивалась ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17914
Re: "Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил...
Отправлено: 02.08.23 - 12:10
#4
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Цитата:
Мы готовы под приоритетные отрасли менять программы, открывать набор по востребованным специальностям, принимать квалифицированных преподавателей, в том числе зарубежных. 

Опачки, вот это уже интересно зарубежным специалистам, надо подумать. 8-)
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О
* ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
30
Re: "Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил...
Отправлено: 02.08.23 - 13:59
#5
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Обещать запустить проект, назначить братишке на должность начальника усх и.т.д. это все сценарии МИРНОГО времени, господа вас сметут к чёртовой әжеке (бабушке) одни заседания, собрания, грек в это время вовсю двигался уже, строил дороги, дома, КОРЯВО конечно но хоть какието реальные дела, а тут одни заседания, время не ждёт, пока ничего конкретно от нового руководства НЕТ
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О
* ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
30
"Зачем пустые обещания?" - Кумар Аксакалов пожурил чиновников из-за низкого уровня привлечения инвестиций
Отправлено: 02.08.23 - 15:41
#6
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