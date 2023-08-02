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≡ Россия и её противники
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
109
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:52
#106
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Саба для вас норма число которое вы пишете?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28598
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 12:28
#107
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Враги России, которых точечно убили, потому что враги.
Мать и дочь.

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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
109
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 12:34
#108
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Вы лично это видели?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
109
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 12:35
#109
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А я там был в 14- 17 годах
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
109
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 12:36
#110
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И Ж/Д Восстанавливал. И под мины попадали
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
109
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 12:39
#111
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И здесь меня посадить хотели и сейчас желают. Но я не воевал. Я восстанавливаю жизнь. Россия лучшая.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28598
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 13:02
#112
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Цитата:
soldat pv:
И здесь меня посадить хотели и сейчас желают. Но я не воевал. Я восстанавливаю жизнь. Россия лучшая

Тема не о тебе, ты неинтересен совсем.
И не про то, что Россия лучшая или худшая.
Тема о противниках России.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13819
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 13:14
#113
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Цитата:
soldat pv:
Вы были на Саланге? Были на Высоте 31025?

а что участие в колониальной войне уже повод для гордости или что?
Цитата:
soldat pv:
Ваш дед освобождае Вену?

мой дед по материнской участвовал в освобождении Варшавы (незнаю почему) ,молчал об этом всю жизнь, награду после его смерти нашли и? мне теперь надо пяткой в грудь везде себя бить какой у меня героичный дед?
Цитата:
soldat pv:
Вы где были в январе2022?

на площади в самой гуще
пытался понять что происходит и в итоге пришел к выводу что вокруг одни титушки и провокаторы
Цитата:
soldat pv:
и парням в январе кофе приносил. И сам стоял рядом.

а это не вы кричали долой власть? лавочки не курочили которыми потом в омон кидались?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2403
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 13:32
#114
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Цитата:
soldat pv:
Саба для вас норма число которое вы пишете?

Ничто не может быть нормой , когда убивают людей.Россия типа мстит за тех людей , которые погибли тогда, потом Украина будет мстить за тех, что погибают сейчас. Так что ли? А когда конец этому наступит? Так ведь после того, как Россия напала, число жертв ну никак не уменьшилось, а стало в сотни раз больше. Какая тут логика?
И кстати писал совершенно не я. Я привёл лишь статью из Википедии . То , что вы говорите, что вы там были разве оправдывает вторжение России в независимую страну. И что Вы на самом деле в Донбассе переживали атаку СУ25? Как то о широком применении авиации во время АТО, даже российские пропагандисты не заикались. А сейчас что? Используют всю фронтовую авиацию РФ, не стесняясь показывают по телевизору применение такого садистского оружия как, "Солнцепёк" с гордостью говоря что там даже бактерии не выживают.Убивают как могут и в чём здесь Россия лучшая? В убийствах?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2403
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 13:36
#115
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Цитата:
soldat pv:
Вы видели смерть детей в 2015

И что логика такая? Давайте за смерть детей Донбасса убьём побольше детей Украины? Так поубивали уже. Больше чем 500 детей Украины. Может хватит уже. Может всё таки стоит остановиться
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28598
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 13:58
#116
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Цитата:
soldat pv:
И Ж/Д Восстанавливал. И под мины попадали

Зачем сочинять то, чего не было?
Тема о твоих фантазиях, или о противниках России?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28598
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 14:01
#117
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Цитата:
soldat pv:
Где дети Донецка?

А где они интересно?
Больше половины украли и в этом обвиняют Путина.
Многих убили, многих погнали на фронт российские войска воевать против своих.
Сгоняй туда и поговори с местным населением.
А не сочиняй ересь..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2403
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 14:03
#118
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Цитата:
soldat pv:
И здесь меня посадить хотели и сейчас желают.

Я бы Вам посоветовал быть поосторожней в своих высказываниях на общественной площадке. Потому что сразу вызывает вопросы. Что может делать гражданин другого государства в зоне проведения антитеррористической операции? Хотя я честно говоря сомневаюсь , что Вы там были. Я не был ни с одной стороны. ни с другой. Сведения об этом конфликте черпаю либо из открытых источников, либо от своих друзей, которые живут в Украине
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28598
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 14:05
#119
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И вправду, где дети?
Мария Лебедь, 15 лет, враг России.
Убита российскими войсками.
Вот пожалуйста



Еще?

[Исправлено: 111, 02.08.2023 - 14:06]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12903
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 14:55
#120
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Цитата:
soldat pv:
И здесь меня посадить хотели и сейчас желают. Но я не воевал. Я восстанавливаю жизнь

Третьякоф это ты? Ты тоже нашёл где спорить. Тут большенство на форуме русофобы. Лучше Расскажи истории из Донбасса, авторские фотки приложи. Это будет интересно. Тем более боятся тебе не чего, вроде не наёмник.
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