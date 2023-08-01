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Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47279
Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 13:48
В городе в центре и в районе КСК стал замечать, что вот так (как видите на фото) оставляют электросамокаты брошенными. Как вы считаете, в каких целях это делается? Неужели хозяева не боятся, что их могут украсть.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1353
Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 13:48
Тоже видел сегодня на перекрёстке Кубеева-Каирбекова. Стоит один одинёшенек и людей не видно поблизости. Может прокатный, бросили и ушли. В районе ЗАГСа есть прокат таких же самокатов.
[Исправлено: olegggon, 01.08.2023 - 13:54]
[Исправлено: olegggon, 01.08.2023 - 13:54]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 972
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 217
Re: Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 15:01
У 7 континента тоже стоит. Аль-Фараби - Чехова аж 2 стояли вчера.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1461
Re: Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 15:12
они не брошены, они расставлены по всему городу для удобства проката
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13816
Re: Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 15:17
господи автор первый раз увидел самокат на прокат что ли?))
дааааааааааааааааааааааааааааааааааааа пока что туго у нас цифровизация проходит в народе
вроде расплачиваться уже за все возможное научились телефоном
уже бабушки кюаром пользуются как будто всегда умели
дети из супермаркетов доставку заказывают. а зачем идти? закинул деньги и вот тебе чипсы и кола приехала
народ уже давным давно деньги не занимает друг у друга в каспи рэд зашли и взяли 100 тыс на туда сюда до получки
но вот самокаты в диковинку)
хотя соглашусь что для костаная больно много их установили
на каждом углу уже
в челябинске миллионике их как будто визаульно меньше
дааааааааааааааааааааааааааааааааааааа пока что туго у нас цифровизация проходит в народе
вроде расплачиваться уже за все возможное научились телефоном
уже бабушки кюаром пользуются как будто всегда умели
дети из супермаркетов доставку заказывают. а зачем идти? закинул деньги и вот тебе чипсы и кола приехала
народ уже давным давно деньги не занимает друг у друга в каспи рэд зашли и взяли 100 тыс на туда сюда до получки
но вот самокаты в диковинку)
хотя соглашусь что для костаная больно много их установили
на каждом углу уже
в челябинске миллионике их как будто визаульно меньше
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6236
Re: Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 18:02
Кто-нибудь доступно рассказажите,нам аульным,люди берут на прокат и оставляют где угодно? действительно, могут ведь украсть или там эти штуки стоят (GPS) или как там правильно называется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3184
Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 18:21
Цитата:
Цитата:
(перепечатка из КН)
сайлау курманов:
Цитата:
Не бросают. Дело в том, что недавно в Костанай пришли шеринговые (напрокат) самокаты. Такую услугу предлагает компания JET, которая работает в восьми странах и 13 городах Казахстана.
Согласно данным в приложении JET (доступен и в App Store и в Google Play, без него поездка невозможна), в Костанае представлены складные модели самокатов Ninebot Max G 30. Стоимость аренды – 100 тенге за старт, и дальше каждая минута поездки оценивается в 35 тенге. Запуск прост – отсканировать QR-код на руле и действовать согласно инструкциям. Если поездка длительная – то возможна опция аренды на час (1990 тенге). Также предусмотрена услуга бронирования.
У электросамокатов есть зональные ограничения. Зона отмечена на карте приложения белым цветом. Примерные ориентиры – на КСК поездка ограничивается Бульваром молодежи, на КЖБИ – автовокзалом. Пересечение белой зоны грозит штрафом. При загрузке приложения JET необходимо указать свой сотовый телефон и привязать карту. Таким образом, пользователь волей-неволей становится ответственен за сохранность самоката.
На карте приложения можно видеть самокаты поблизости (а также уровень их заряда) и места парковок. Так что самокаты не брошенные, а ждут нового временного владельца.
Согласно данным в приложении JET (доступен и в App Store и в Google Play, без него поездка невозможна), в Костанае представлены складные модели самокатов Ninebot Max G 30. Стоимость аренды – 100 тенге за старт, и дальше каждая минута поездки оценивается в 35 тенге. Запуск прост – отсканировать QR-код на руле и действовать согласно инструкциям. Если поездка длительная – то возможна опция аренды на час (1990 тенге). Также предусмотрена услуга бронирования.
У электросамокатов есть зональные ограничения. Зона отмечена на карте приложения белым цветом. Примерные ориентиры – на КСК поездка ограничивается Бульваром молодежи, на КЖБИ – автовокзалом. Пересечение белой зоны грозит штрафом. При загрузке приложения JET необходимо указать свой сотовый телефон и привязать карту. Таким образом, пользователь волей-неволей становится ответственен за сохранность самоката.
На карте приложения можно видеть самокаты поблизости (а также уровень их заряда) и места парковок. Так что самокаты не брошенные, а ждут нового временного владельца.
(перепечатка из КН)
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1305
Re: Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 18:26
Цитата:
Люююдк! Аа Лююдк!... Тьфу! Деревня!
olegggon:
Тоже видел сегодня на перекрёстке Кубеева-Каирбекова. Стоит один одинёшенек и людей не видно поблизости. Может прокатный, бросили и ушли.
Тоже видел сегодня на перекрёстке Кубеева-Каирбекова. Стоит один одинёшенек и людей не видно поблизости. Может прокатный, бросили и ушли.
Люююдк! Аа Лююдк!... Тьфу! Деревня!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 495
Re: Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 01.08.23 - 23:44
меньше месяца вернулся из Питера. Так вот скажу вам по поводу этих самокатов. Практически по всему городу, особенно около станций метро, автобусных остановок стоят эти самые самокаты. Их там не меньше десятка два-три. Народ использует их по своему усмотрению. Никакой охраны нет. Видимо там все запрограммированно что когда клиент хочет использовать самокат, он активирует его посредством телефона через куаркод.. Украсть практически невозможно. Система не даст добро на полноценную работу агрегата. Видимо и у нас уже эта схема проявила себя.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9474
Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 02.08.23 - 00:13
Цитата:
Вовсе необязательно воровать самокат целиком,можно например поменять аккумулятор рабочий на нерабочий.
Можно ещё какие то отдельные запчасти поменять.
рихард:
Украсть практически невозможно. Система не даст добро на полноценную работу агрегата
Украсть практически невозможно. Система не даст добро на полноценную работу агрегата
Вовсе необязательно воровать самокат целиком,можно например поменять аккумулятор рабочий на нерабочий.
Можно ещё какие то отдельные запчасти поменять.
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 21
Re: Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?
Отправлено: 02.08.23 - 09:33
Мне кажется автор, имел ввиду почему брошены так, а не с краю пешеходного прохода. Очень важна культура пользования людьми. Нужно НГ написать статью как правильно их ставить. У нас улицы не всегда ночью освещаются, представьте ночью вы споткнётесь. Или днем с тяжелыми сумками нужно их обходить, когда небрежно брошен электросамокат он будет всегда мешаться. Прошу всех любителей покатся на электросамокатах после того как выйдет время, убрать его в сторонку (это не сложно даже если заднее колесо не проворачивается).
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