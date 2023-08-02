Россия и её противники

Отправлено: - 11:00

Где вы были последние восемь лет?» или «Почему вы восемь лет молчали?» — клише политической пропаганды в России, которое с конца февраля 2022 года используется в связи со вторжением России на Украину как напоминание о том, что война в Донбассе продолжается с 2014 года. Фраза стала одной из самых употребляемых в российской пропаганде, и широко употребляется жителями РФ для оправдания российской военной агрессии[1]. Является одним из главных аргументов пропаганды России[2][3].

В 2014 году счёт погибших гражданских шёл на тысячи. С 2017 года — на десятки. В последние годы вплоть до 24 февраля в регионе случались единичные случаи гибели мирных жителей[4]. За весь 2021 год в Донбассе погибли 36 мирных жителей, большинство — от мин и неосторожного обращения с неразорвавшимися снарядами, а не от обстрелов. С середины июня 2022 года взрывы случаются в Донецке постоянно[5].Это то, что написано в Википедии