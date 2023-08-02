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≡ Россия и её противники
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 08:10
#91
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 08:18
#92
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 09:21
#93
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Марик джан... И другие. Запомните. Прошедшие окопы не роют ямы.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 09:25
#94
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Вы были на Саланге? Были на Высоте 31025? Ваш дед освобождае Вену? Вы где были в январе2022? А я был на Саланге, и парням в январе кофе приносил. И сам стоял рядом.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 09:27
#95
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111 где кадры за восемь лет ? Где дети Донецка? Ответь без своих эмоций
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 09:29
#96
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Погибшие в Украине ??? Пво свое пусть настроют
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 09:30
#97
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Ты лично где был в январе 2022??? Я был на улице рядом с парнями.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2400
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:00
#98
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Где вы были последние восемь лет?» или «Почему вы восемь лет молчали?» — клише политической пропаганды в России, которое с конца февраля 2022 года используется в связи со вторжением России на Украину как напоминание о том, что война в Донбассе продолжается с 2014 года. Фраза стала одной из самых употребляемых в российской пропаганде, и широко употребляется жителями РФ для оправдания российской военной агрессии[1]. Является одним из главных аргументов пропаганды России[2][3].
В 2014 году счёт погибших гражданских шёл на тысячи. С 2017 года — на десятки. В последние годы вплоть до 24 февраля в регионе случались единичные случаи гибели мирных жителей[4]. За весь 2021 год в Донбассе погибли 36 мирных жителей, большинство — от мин и неосторожного обращения с неразорвавшимися снарядами, а не от обстрелов. С середины июня 2022 года взрывы случаются в Донецке постоянно[5].Это то, что написано в Википедии
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2400
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:01
#99
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Там же
В областях Донбасса не было «популярного восстания». Только 30-35 тыс. человек принимали участие в пророссийских митингах в миллионном Донецке.Бои на Донбассе начались по инициативе России. Россия вооружила и послала через границу отряд Игоря Гиркина, полковника ФСБ в отставке[a]. После захвата зданий госуправления в Славянске Гиркин начал бои с украинскими силами поддержания порядка, напав на прибывших в Славянск офицеров СБУ, а потом и с украинской армией.Артобстрел Славянска начался после того, как Гиркин обстрелял позиции украинской армии из захваченных его отрядом самоходных минометов, стрелявших из жилых кварталов.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:31
#100
Комментарий проходит проверку.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:40
#101
Комментарий проходит проверку.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:42
#102
Комментарий проходит проверку.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:43
#103
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:45
#104
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 11:46
#105
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Страница 7 из 8«1...5678»
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