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≡ Россия и её противники
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 27.07.23 - 22:35
#76
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Вообще, где то в Истории это было такое, что если вылижешь зад своему баю, начальнику, президенту и тд, у тебя и у него станет меньше врагов?
Кто ответит, все же тут историки?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 27.07.23 - 22:36
#77
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Мы куда пришли, обратно, к веку неандертальцев и обезьян?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 27.07.23 - 22:37
#78
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Блин, надо прогуляться..
Меня затошнило от этой темы..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 27.07.23 - 23:57
#79
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Цитата:
please:
рос.соц.сети - там жалеют украинцев, что те гибнут зря, считая, что те лишь жертвы режима Зеленского.

это сильная хохма. люди, с цветущими государственными коррупцией, воровством, политическими репрессиями и прочими атрибутами диктаторской власти, и при этом де-факто имеющие на протяжении последних двадцати лет одного и того же президента, жалеют людей, устраивающих революции при каждом удобном случае или вовсе без оного и сменивших за тот же период 5 президентов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17911
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 01:16
#80
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Цитата:
Карачун:
сменивших за тот же период 5 президентов.

А разве это не показатель того, что предыдущие четверо - облажались? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17911
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 01:20
#81
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Цитата:
Карачун:
сменивших за тот же период 5 президентов.

Столица КЗ в книге рекордов Гиннесса по количеству переименований :lol: Целиноград Акмола-Астана-Нурсултан-Астана. Это показатель чего? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 01:43
#82
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Цитата:
maxsaf:
Целиноград Акмола-Астана-Нурсултан-Астана. Это показатель чего?

Враги России?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7910
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 01:44
#83
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Цитата:
maxsaf:
Это показатель чего?

---Стабильности :-) :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 06:55
#84
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Цитата:
maxsaf:
А разве это не показатель того, что предыдущие четверо - облажались?

быть может. вы вольны интерпретировать информацию как вам угодно. лично я вижу в этом желание и способность граждан страны открыто высказывать свои требования и, что ещё важнее, требовать с властей, что, в свою очередь, означает - люди имеют хоть какое-то целостное представление о правильном устройстве государства и взаимоотношений в нём.
Цитата:
maxsaf:
Столица КЗ в книге рекордов Гиннесса по количеству переименований Это показатель чего?

в кз и президент был один все тридцать лет, так что очевидно - безволия.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 14:53
#85
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Россия и ее друзья


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 31.07.23 - 13:41
#86
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Противники России в Кривом Роге сегодня




Мирно спали противники старики, женщины и дети, но хорошо, что Россия захотела их уничтожить, противники же..

[Исправлено: 111, 31.07.2023 - 13:42]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 31.07.23 - 13:47
#87
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Как видим, Россия благополучно расправилась с противником..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 31.07.23 - 13:58
#88
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Противник России, который говорит на чистом русском, и кого российские войска хотели убить, но немного промазали..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28593
Россия и её противники
Отправлено: 31.07.23 - 16:47
#89
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Тут мы видим как враг России с двумя детьми на руках, смотрит как Россия взорвала и сожгла его дом..
Теперь эти дети станут врагами России тоже.
Был один, стало трое..


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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 08:06
#90
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Ну что Марик? Ответить тебе или вмем противником России?
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