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Россия и её противники
Россия и её противники
Россия и её противники
Отправлено: 27.07.23 - 22:35
Вообще, где то в Истории это было такое, что если вылижешь зад своему баю, начальнику, президенту и тд, у тебя и у него станет меньше врагов?
Кто ответит, все же тут историки?
Кто ответит, все же тут историки?
Россия и её противники
Отправлено: 27.07.23 - 22:36
Мы куда пришли, обратно, к веку неандертальцев и обезьян?
Россия и её противники
Отправлено: 27.07.23 - 22:37
Блин, надо прогуляться..
Меня затошнило от этой темы..
Меня затошнило от этой темы..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 105
Россия и её противники
Отправлено: 27.07.23 - 23:57
Цитата:
это сильная хохма. люди, с цветущими государственными коррупцией, воровством, политическими репрессиями и прочими атрибутами диктаторской власти, и при этом де-факто имеющие на протяжении последних двадцати лет одного и того же президента, жалеют людей, устраивающих революции при каждом удобном случае или вовсе без оного и сменивших за тот же период 5 президентов.
please:
рос.соц.сети - там жалеют украинцев, что те гибнут зря, считая, что те лишь жертвы режима Зеленского.
рос.соц.сети - там жалеют украинцев, что те гибнут зря, считая, что те лишь жертвы режима Зеленского.
это сильная хохма. люди, с цветущими государственными коррупцией, воровством, политическими репрессиями и прочими атрибутами диктаторской власти, и при этом де-факто имеющие на протяжении последних двадцати лет одного и того же президента, жалеют людей, устраивающих революции при каждом удобном случае или вовсе без оного и сменивших за тот же период 5 президентов.
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 01:16
Цитата:
А разве это не показатель того, что предыдущие четверо - облажались?
Карачун:
сменивших за тот же период 5 президентов.
сменивших за тот же период 5 президентов.
А разве это не показатель того, что предыдущие четверо - облажались?
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 01:20
Цитата:
Столица КЗ в книге рекордов Гиннесса по количеству переименований Целиноград Акмола-Астана-Нурсултан-Астана. Это показатель чего?
Карачун:
сменивших за тот же период 5 президентов.
сменивших за тот же период 5 президентов.
Столица КЗ в книге рекордов Гиннесса по количеству переименований Целиноград Акмола-Астана-Нурсултан-Астана. Это показатель чего?
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 01:43
Цитата:
Враги России?
maxsaf:
Целиноград Акмола-Астана-Нурсултан-Астана. Это показатель чего?
Целиноград Акмола-Астана-Нурсултан-Астана. Это показатель чего?
Враги России?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7910
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 01:44
Цитата:
---Стабильности
maxsaf:
Это показатель чего?
Это показатель чего?
---Стабильности
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 105
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 06:55
Цитата:
быть может. вы вольны интерпретировать информацию как вам угодно. лично я вижу в этом желание и способность граждан страны открыто высказывать свои требования и, что ещё важнее, требовать с властей, что, в свою очередь, означает - люди имеют хоть какое-то целостное представление о правильном устройстве государства и взаимоотношений в нём.
Цитата:
в кз и президент был один все тридцать лет, так что очевидно - безволия.
maxsaf:
А разве это не показатель того, что предыдущие четверо - облажались?
А разве это не показатель того, что предыдущие четверо - облажались?
быть может. вы вольны интерпретировать информацию как вам угодно. лично я вижу в этом желание и способность граждан страны открыто высказывать свои требования и, что ещё важнее, требовать с властей, что, в свою очередь, означает - люди имеют хоть какое-то целостное представление о правильном устройстве государства и взаимоотношений в нём.
Цитата:
maxsaf:
Столица КЗ в книге рекордов Гиннесса по количеству переименований Это показатель чего?
Столица КЗ в книге рекордов Гиннесса по количеству переименований Это показатель чего?
в кз и президент был один все тридцать лет, так что очевидно - безволия.
Россия и её противники
Отправлено: 28.07.23 - 14:53
Россия и ее друзья
Россия и её противники
Отправлено: 31.07.23 - 13:41
Противники России в Кривом Роге сегодня
Мирно спали противники старики, женщины и дети, но хорошо, что Россия захотела их уничтожить, противники же..
[Исправлено: 111, 31.07.2023 - 13:42]
Мирно спали противники старики, женщины и дети, но хорошо, что Россия захотела их уничтожить, противники же..
[Исправлено: 111, 31.07.2023 - 13:42]
Россия и её противники
Отправлено: 31.07.23 - 13:47
Россия и её противники
Отправлено: 31.07.23 - 13:58
Противник России, который говорит на чистом русском, и кого российские войска хотели убить, но немного промазали..
Россия и её противники
Отправлено: 31.07.23 - 16:47
Тут мы видим как враг России с двумя детьми на руках, смотрит как Россия взорвала и сожгла его дом..
Теперь эти дети станут врагами России тоже.
Был один, стало трое..
Теперь эти дети станут врагами России тоже.
Был один, стало трое..
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 105
Россия и её противники
Отправлено: 02.08.23 - 08:06
Ну что Марик? Ответить тебе или вмем противником России?
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