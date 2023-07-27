Отправлено: - 06:55

maxsaf:

А разве это не показатель того, что предыдущие четверо - облажались?

maxsaf:

Столица КЗ в книге рекордов Гиннесса по количеству переименований Это показатель чего?

Цитата:быть может. вы вольны интерпретировать информацию как вам угодно. лично я вижу в этом желание и способность граждан страны открыто высказывать свои требования и, что ещё важнее, требовать с властей, что, в свою очередь, означает - люди имеют хоть какое-то целостное представление о правильном устройстве государства и взаимоотношений в нём.Цитата:в кз и президент был один все тридцать лет, так что очевидно - безволия.