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31 июля в Костанае торжественно открыли первый и пока что единственный в городе пешеходный фонтан. Дети и взрослые уже с удовольствием опробовали на себе его прохладу, чего не скажешь о других фонтанах, которые молчат все лето.