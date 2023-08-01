Отправлено: - 16:22

В этом году более качественная разметка, чем в прошлом году, - сказал аким Костаная. - Там где-то есть замечания, мы это сделаем.

Цитата:Вообще, в этом году дорожная разметка мне нравится. Чётко и понятно. По началу один раз вылетел на встречку, теперь привык.