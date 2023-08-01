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≡ «Нужно немножко потерпеть» - Новые сроки открытия городских фонтанов назвал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47278
«Нужно немножко потерпеть» - Новые сроки открытия городских фонтанов назвал аким Костаная
Отправлено: 01.08.23 - 23:37
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31 июля в Костанае торжественно открыли первый и пока что единственный в городе пешеходный фонтан. Дети и взрослые уже с удовольствием опробовали на себе его прохладу, чего не скажешь о других фонтанах, которые молчат все лето.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
495
Re: «Нужно немножко потерпеть» - Новые сроки открытия городских...
Отправлено: 01.08.23 - 23:37
#1
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еще раз на этих мелочах проявляется. что хозяина в доме нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17907
Re: «Нужно немножко потерпеть» - Новые сроки открытия городских...
Отправлено: 01.08.23 - 23:50
#2
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Цитата:
Так что безопаснее это место пока не стало.

Ещё как стало. Для акимата)). Теперь никто не будет собираться возле акимата вокруг фонтана :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7910
Re: «Нужно немножко потерпеть» - Новые сроки открытия городских...
Отправлено: 02.08.23 - 00:20
#3
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о поводу двух старых фонтанов рядом с памятником Пушкину, которые неожиданно снесли на прошлой неделе, аким Костаная пояснил: «там восстанавливать нечего было, механизм с советских времен, старый».----А когда эти фонтаны были установлены ? Не было их там в советские времена .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28591
Re: «Нужно немножко потерпеть» - Новые сроки открытия городских...
Отправлено: 02.08.23 - 01:23
#4
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Время Кулагина ушло.
Вот если бы он вернул еще лебедей, то был бы вообще красавчиком!
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