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«Нужно немножко потерпеть» - Новые сроки открытия городских фонтанов назвал аким Костаная
«Нужно немножко потерпеть» - Новые сроки открытия городских фонтанов назвал аким Костаная
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