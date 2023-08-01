Re: Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?

Отправлено: - 15:17

господи автор первый раз увидел самокат на прокат что ли?))

дааааааааааааааааааааааааааааааааааааа пока что туго у нас цифровизация проходит в народе



вроде расплачиваться уже за все возможное научились телефоном

уже бабушки кюаром пользуются как будто всегда умели

дети из супермаркетов доставку заказывают. а зачем идти? закинул деньги и вот тебе чипсы и кола приехала

народ уже давным давно деньги не занимает друг у друга в каспи рэд зашли и взяли 100 тыс на туда сюда до получки

но вот самокаты в диковинку)

хотя соглашусь что для костаная больно много их установили

на каждом углу уже

в челябинске миллионике их как будто визаульно меньше