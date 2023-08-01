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≡ «Это будет позор». В «Тоболе» высказались о противостоянии с «Базелем»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47277
«Это будет позор». В «Тоболе» высказались о противостоянии с «Базелем»
Отправлено: 01.08.23 - 15:18
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Генеральный директор «Тобола» Андрей КАНЧЕЛЬСКИС поделился впечатлениями от победы казахской команды в гостевом матче над «Базелем». А также иронично прокомментировал слухи о его алкогольной зависимости.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
326
Re: «Это будет позор». В «Тоболе» высказались о противостоянии с...
Отправлено: 01.08.23 - 15:18
#1
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Осталось неясно, кто-то из журналистов поехал пить с Андреем?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1305
Re: «Это будет позор». В «Тоболе» высказались о противостоянии с...
Отправлено: 01.08.23 - 18:20
#2
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Цитата:
Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Источник:

а почему по московскому времени? Для журналистов НГ ориентир московское время?Почему не время Гондураса? Тогда надо работать в России!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1774
Re: «Это будет позор». В «Тоболе» высказались о противостоянии с...
Отправлено: 01.08.23 - 21:13
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а почему по московскому времени?

Канчельскис дал интервью российскому изданию. Поэтому и время указано такое.
Предложение исправил.
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