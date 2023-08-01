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На обновление светофоров в Костанае в 2023 году потратят 241 млн тенге
На обновление светофоров в Костанае в 2023 году потратят 241 млн тенге
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