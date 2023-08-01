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≡ На обновление светофоров в Костанае в 2023 году потратят 241 млн тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47277
На обновление светофоров в Костанае в 2023 году потратят 241 млн тенге
Отправлено: 01.08.23 - 16:22
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О работе светофорных объектов говорили сегодня, 1 августа на расширенном заседании областного акимата. Ежедневно в областном центре выходят из строя 7-8 светофоров, что вызывает рост количества недовольных водителей.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3184
Re: На обновление светофоров в Костанае в 2023 году потратят 241...
Отправлено: 01.08.23 - 16:22
#1
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Цитата:
В этом году более качественная разметка, чем в прошлом году, - сказал аким Костаная. - Там где-то есть замечания, мы это сделаем.

Вообще, в этом году дорожная разметка мне нравится. Чётко и понятно. По началу один раз вылетел на встречку, теперь привык. :lol:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
326
Re: На обновление светофоров в Костанае в 2023 году потратят 241...
Отправлено: 01.08.23 - 16:28
#2
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Требую деньги передать директору ГКП «Тазалык-2000» Андрею Толпинскому, сразу что четверть миллиарда выкинуть в помойку, чем эта фирма занимается, и не понятно как они получили подряд на установку светофоров ранее
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4436
Re: На обновление светофоров в Костанае в 2023 году потратят 241...
Отправлено: 01.08.23 - 22:04
#3
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В городе Костанай, очевидно, нет городского акима: - раз областной аким решает где и когда и в каком количестве гореть светофорам на городских улицах и какого подрядчика выгнать, а какого пригласить, что бы достраивать Кунай.
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