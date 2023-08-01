Re: Микрокредит для самозанятых: кто его выдает?

Отправлено: - 16:24

Четыре ляма на три года, это по сто с лишним тысяч, если эти самозанятые не могут самостоятельно заработать на хлеб, они должны ещё обслуживать ваш кредит. На эти деньги они заработают головную боль и после всех мытарств пошлют вас куда подальше, а вы даже не сможете вернуть эти деньги