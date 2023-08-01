НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Интернет, дороги и общение - Как супруги из Тайланда оказались в Костанае и почему они решили найти свой путь?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47277
Интернет, дороги и общение - Как супруги из Тайланда оказались в Костанае и почему они решили найти свой путь?
Отправлено: 01.08.23 - 16:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
56-летние Бьёрн и Неруван ШНАЙДЕР выбрали местом для очередной остановки парковку триатлон-парка в Костанае. Белый фургон Mitsubishi выделялся на фоне других автомобилей: тайландские номера, вытянутая форма кузова, рисунки с изображением гор и леса и QR-cod, перейдя по которому попадаешь на сайт путешественников.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1086
Re: Интернет, дороги и общение - Как супруги из Тайланда...
Отправлено: 01.08.23 - 16:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохой интернет, как считает г-н Мусин, оттого, что дешёвый. Вот подорожает, тогда будет хорошим ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS