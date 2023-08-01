Re: Хайповать - так с наглостью? Или Как "региональный...

Отправлено: - 14:27

молодцы НГ за свой эксклюзив нужно биться

статья про акимов одна из лучших за последние года 4 наверно

и тупо что за такую проделанную работу сейчас будут все бесплатно хвататься и рассылать как будто это им одна бабка сказала

у нас нет культуры цитирования у местных "блохеров" и админов пабликов

все дерут у всех лишь бы комменты летели а за ними и рекламные запросы

а этот паблик вообще что то последние пол года прям распоясался

публикует инфу о людях якобы те мошенники

потом высняется что случилась ошибка

и админ за это не несет никакой ответственности

там в ДП я уверен стопка заявлений на него уже