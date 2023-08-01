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≡ Хайповать - так с наглостью? Или Как "региональный сайт" ilovekostanay заслуги "НГ" себе приписал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47277
Хайповать - так с наглостью? Или Как "региональный сайт" ilovekostanay заслуги "НГ" себе приписал
Отправлено: 01.08.23 - 14:27
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22 июля «НГ» опубликовала лонгрид «Иных уж нет, а те далече... Куда пропали Умирзак Шукеев, Архимед Мухамбетов и чем запомнились все экс-руководители Костанайской области?». А недавно с удивлением увидели эксклюзивную информацию из этой статьи на другом сайте без указания первоисточника.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13816
Re: Хайповать - так с наглостью? Или Как "региональный...
Отправлено: 01.08.23 - 14:27
#1
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молодцы НГ за свой эксклюзив нужно биться
статья про акимов одна из лучших за последние года 4 наверно
и тупо что за такую проделанную работу сейчас будут все бесплатно хвататься и рассылать как будто это им одна бабка сказала
у нас нет культуры цитирования у местных "блохеров" и админов пабликов
все дерут у всех лишь бы комменты летели а за ними и рекламные запросы
а этот паблик вообще что то последние пол года прям распоясался
публикует инфу о людях якобы те мошенники
потом высняется что случилась ошибка
и админ за это не несет никакой ответственности
там в ДП я уверен стопка заявлений на него уже
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3184
Re: Хайповать - так с наглостью? Или Как "региональный...
Отправлено: 01.08.23 - 15:45
#2
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Цитата:
abaika95:
а этот паблик вообще что то последние пол года прям распоясался публикует инфу о людях якобы те мошенники потом высняется что случилась ошибка и админ за это не несет никакой ответственности


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