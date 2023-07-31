Отправлено: - 12:12

5555:

А раз мы платим посчитанный и справедливый тариф, то почему нет качественной связи?

Цитата:А кто вам сказал что он справедливый?Операторам не дают поднять ценник,поэтому кушайте то что есть.Это то же самое как социальные товары в магазине по фиксированным ценам,никому нафик не нужно и никто не будет ставить дополнительные полки и расширять торговую площадь под такой товар.