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≡ В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47271
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
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«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Муратулы Тамирлан.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9473
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 01.08.23 - 12:12
#30
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Цитата:
5555:
А раз мы платим посчитанный и справедливый тариф, то почему нет качественной связи?

А кто вам сказал что он справедливый?Операторам не дают поднять ценник,поэтому кушайте то что есть.Это то же самое как социальные товары в магазине по фиксированным ценам,никому нафик не нужно и никто не будет ставить дополнительные полки и расширять торговую площадь под такой товар.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1303
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 01.08.23 - 13:00
#31
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Цитата:
«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Муратулы Тамирлан.

Источник:

значить получил взятку от провайдеров и сейчас лоббирует их интересы!
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