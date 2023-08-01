Отправлено: - 12:57

Можно ли сегодня получить кредит самозанятым, кто занимается выдачей таких ссуд и как ее оформить - вопросы весьма интересные. Если у самозанятого лица нет дополнительной официальной работы или бизнеса, приносящего какой-либо доход, есть высокий риск отказа в банке, что крайне огорчительно для большого числа граждан РК.