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≡ Микрокредит для самозанятых: кто его выдает?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47271
Микрокредит для самозанятых: кто его выдает?
Отправлено: 01.08.23 - 12:57
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Можно ли сегодня получить кредит самозанятым, кто занимается выдачей таких ссуд и как ее оформить - вопросы весьма интересные. Если у самозанятого лица нет дополнительной официальной работы или бизнеса, приносящего какой-либо доход, есть высокий риск отказа в банке, что крайне огорчительно для большого числа граждан РК.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1303
Re: Микрокредит для самозанятых: кто его выдает?
Отправлено: 01.08.23 - 12:57
#1
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Цитата:
процентная ставка определяется системой в момент рассмотрения заявки на основе кредитной истории пользователя, количества его обращений и т.д.

Источник:


от 25% и до 28%...смысл от этого кредита? Работать на дядю?
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