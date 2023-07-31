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В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47271
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Муратулы Тамирлан.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 609
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 19:56
Смысла нет.
Хоть одна инициатива снизу, из народа, дошла до верхов и приведена в исполнение?
Все попытки "единственного источника власти" ( то есть народа) пресекаются правоохранительными; авторов статей в интернетах "по айпи вычисляют". Так что это просто фарс. Как обычно. Потом сайт с петицией (как обычно) перестанет открываться на территории РК (как это было ранее)
Хоть одна инициатива снизу, из народа, дошла до верхов и приведена в исполнение?
Все попытки "единственного источника власти" ( то есть народа) пресекаются правоохранительными; авторов статей в интернетах "по айпи вычисляют". Так что это просто фарс. Как обычно. Потом сайт с петицией (как обычно) перестанет открываться на территории РК (как это было ранее)
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 20:24
Цитата:
О каких неиспользованных деньгах идёт речь?
Вы когда тариф подключали условия читали?
Там ясным языком написано столько то гигабайт,минут,смс на 30 дней за N сумму,если вам не надо столько ,то есть альтернатива,подключайте разовые интернет пакеты.
Если вы купили арбуз в магазине,а скушали только половину,обратно ведь в магазин не несёте?То же самое и здесь купили тариф кушайте на здоровье,а не скушали ваши проблемы можете выкинуть.
ACROS:
Я об этом давно спрашиваю: - почему мне не делают: - или возврат неиспользованных денег или же зачёт этих неиспользованных денег на следующий месяц.
Я об этом давно спрашиваю: - почему мне не делают: - или возврат неиспользованных денег или же зачёт этих неиспользованных денег на следующий месяц.
О каких неиспользованных деньгах идёт речь?
Вы когда тариф подключали условия читали?
Там ясным языком написано столько то гигабайт,минут,смс на 30 дней за N сумму,если вам не надо столько ,то есть альтернатива,подключайте разовые интернет пакеты.
Если вы купили арбуз в магазине,а скушали только половину,обратно ведь в магазин не несёте?То же самое и здесь купили тариф кушайте на здоровье,а не скушали ваши проблемы можете выкинуть.
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 21:42
Цитата:
На физическом уровне модели OSI по проводам вы имеете выделенную "последнюю милю", а на смартфоне вы делите физический уровень "последней мили" с другими пользователями, поэтому и лимиты там будут совершенно разные, примерно раз в десять, в среднем.
5555:
второе интернет по проводам и интернет в сотке - это один и тот же интернет.
второе интернет по проводам и интернет в сотке - это один и тот же интернет.
На физическом уровне модели OSI по проводам вы имеете выделенную "последнюю милю", а на смартфоне вы делите физический уровень "последней мили" с другими пользователями, поэтому и лимиты там будут совершенно разные, примерно раз в десять, в среднем.
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 21:45
Цитата:
Для передачи голоса достаточно 0.1 Мбит/с. А более менее комфортно пользоваться интернетом можно начиная с 5мбит/с. Вот и прикиньте сами...
сайлау курманов:
Любопытно было бы узнать как идёт подсчёт трафика пользования интернетом, например в бытность таксистом мой телефон работал почти круглосуточно, с перерывом на сон, а теперь я сижу дома не выезжаю никуда, но с меня требуют ещё на тысячу тенге больше. Какая-то странная и не логичная ситуация.
Любопытно было бы узнать как идёт подсчёт трафика пользования интернетом, например в бытность таксистом мой телефон работал почти круглосуточно, с перерывом на сон, а теперь я сижу дома не выезжаю никуда, но с меня требуют ещё на тысячу тенге больше. Какая-то странная и не логичная ситуация.
Для передачи голоса достаточно 0.1 Мбит/с. А более менее комфортно пользоваться интернетом можно начиная с 5мбит/с. Вот и прикиньте сами...
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 22:04
Цитата:
Как вы пришли к такому выводу? Вы видели графики загрузки магистральных каналов? Знаете их максимальную пропускную способность? Можете определить на глаз, какая вышка насколько загружена интернет трафиком?
рихард:
еще один бестолковый, наверное из болашаковцев
еще один бестолковый, наверное из болашаковцев
Как вы пришли к такому выводу? Вы видели графики загрузки магистральных каналов? Знаете их максимальную пропускную способность? Можете определить на глаз, какая вышка насколько загружена интернет трафиком?
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 22:12
Из всех наших чиновников, это один из немногих который хоть как то делает своё дело. Всё же с его приходом, более или менее Е гов стал работать. Уже не надо бегать с удостоверением личности или правами, всё в телефоне. Отменились многие справки, вернее их можно сделать онлайн. Косяки есть конечно, но человек работает! Ещё он хочет ЕЦП отменить, чтобы всё решалось посредством смартфона, хоть бы дали ему доработать, чтобы это он провёл через правительство.
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 22:17
Я бы с бОльшим удовольствием подписался бы под петицией об увольнении абсолютно безликого премьер министра, но он наверное тоже на 7 лет с нами вместе с Токаевым.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1786
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 22:18
Цитата:
Так и живём. Косячат-косячат, потом вдруг сделают что-то стоящее, и уже готовы на них молиться.
saba:
Так и живём. Косячат-косячат, потом вдруг сделают что-то стоящее, и уже готовы на них молиться.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4435
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 01.08.23 - 08:12
Цитата:
Лечимся тоже, видать, из-за ДЕШЁВОЙ стоимости мед.услуг: - чиновники из Министерства здравоохранения тоже решили поднять стоимость медицинских услуг. Так что теперь , простой прим у врача продолжительностью 10-15 минут, будет стоить не 5 000 - 6 000 тенге, а 10 000 -12 000 тенге.
И что теперь, писать что бы сняли министра здравоохранения Гиният ??
Это стрелочники: - причина в другом, наверное.
5555:
Сидим видите ли много из-за дешевого тарифа
Сидим видите ли много из-за дешевого тарифа
Лечимся тоже, видать, из-за ДЕШЁВОЙ стоимости мед.услуг: - чиновники из Министерства здравоохранения тоже решили поднять стоимость медицинских услуг. Так что теперь , простой прим у врача продолжительностью 10-15 минут, будет стоить не 5 000 - 6 000 тенге, а 10 000 -12 000 тенге.
И что теперь, писать что бы сняли министра здравоохранения Гиният ??
Это стрелочники: - причина в другом, наверное.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4435
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 01.08.23 - 08:19
Цитата:
Жена, дети, другие члены семьи - докушают., даже если я один в семье - докушаю на СЛЕДУЮЩИЙ день, то есть использую арбуз по ПОЛНОЙ.
Если я купил жвачку по 200 тенге и дал продавцу купюру в 1 000 тенге, она же возвращает мне 800 тенге, так ведь.
На эти 100 тенге неиспользованного тарифа - нет же загрузки в серверах, износ сотового принимающего и передающего оборудования и прочих затрат.
Добринцофф:
Если вы купили арбуз в магазине,а скушали только половину,обратно ведь в магазин не несёте
Если вы купили арбуз в магазине,а скушали только половину,обратно ведь в магазин не несёте
Жена, дети, другие члены семьи - докушают., даже если я один в семье - докушаю на СЛЕДУЮЩИЙ день, то есть использую арбуз по ПОЛНОЙ.
Если я купил жвачку по 200 тенге и дал продавцу купюру в 1 000 тенге, она же возвращает мне 800 тенге, так ведь.
На эти 100 тенге неиспользованного тарифа - нет же загрузки в серверах, износ сотового принимающего и передающего оборудования и прочих затрат.
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 01.08.23 - 09:50
Цитата:
Так в том то и дело. Кто нибудь из министров что нибудь сделал что нибудь чтобы мы могли ощутить это на себе? Если только со знаком минус. Здравоохранение очень ощутили на себе все эти бесконечные реформы. То ФМС, то ОСМС. А как сидели в очередях, так и сидим . Бедные наши дети и внуки, сколько они пережили реформ в образовании. раньше я думал геометрия с химией сложная наука, из за большого количества терминов. Теперь названий одних экзаменов с десяток наберётся, и все со странными названиями. Многие министерства просто собирают статистику у частников и в этом вся их работа, ну ещё может субсидии какие то выдают(МСХ,МИИР) не вижу смысла в их работе вообще. Они в своих программах как в трёх соснах блуждают, наверное все уже сами не помнят. И так везде , одна говорильня, а результата. где можно руками пощупать раз, два и обчёлся,а тут хоть есть что пощупать. Кстати не слышал. чтобы на министра образования(или просвещения, тут я тоже запутался) или здравоохранения петиции собирали.
КГСПС:
. Косячат-косячат, потом вдруг сделают что-то стоящее, и уже готовы на них молиться.
. Косячат-косячат, потом вдруг сделают что-то стоящее, и уже готовы на них молиться.
Так в том то и дело. Кто нибудь из министров что нибудь сделал что нибудь чтобы мы могли ощутить это на себе? Если только со знаком минус. Здравоохранение очень ощутили на себе все эти бесконечные реформы. То ФМС, то ОСМС. А как сидели в очередях, так и сидим . Бедные наши дети и внуки, сколько они пережили реформ в образовании. раньше я думал геометрия с химией сложная наука, из за большого количества терминов. Теперь названий одних экзаменов с десяток наберётся, и все со странными названиями. Многие министерства просто собирают статистику у частников и в этом вся их работа, ну ещё может субсидии какие то выдают(МСХ,МИИР) не вижу смысла в их работе вообще. Они в своих программах как в трёх соснах блуждают, наверное все уже сами не помнят. И так везде , одна говорильня, а результата. где можно руками пощупать раз, два и обчёлся,а тут хоть есть что пощупать. Кстати не слышал. чтобы на министра образования(или просвещения, тут я тоже запутался) или здравоохранения петиции собирали.
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 01.08.23 - 09:54
Цитата:
Косноязычие, неумение правильно выразить свои мысли для наших чиновников, это наше всё. Наверняка он имел в виду что то другое, не такую самоубийственную фразу. Да жалко язык во рту слишком толстый.
5555:
Сидим видите ли много из-за
Сидим видите ли много из-за
Косноязычие, неумение правильно выразить свои мысли для наших чиновников, это наше всё. Наверняка он имел в виду что то другое, не такую самоубийственную фразу. Да жалко язык во рту слишком толстый.
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 01.08.23 - 10:38
Цитата:
В случае с интернет пакетом то же самое,раздайте детям,жене,друзьям,коллегам пусть "докушают" раз уж вы его купили.
Цитата:
Неудачный пример,вы говорите про сдачу,а вот если вы притащите ей кусок неиспользованной жвачки,то она его не примет.
Цитата:
Интернет пакеты по стоимости рассчитываются с учётом того,что кто то пользуется по полной ,а кто то "не доедает" ,то есть оператор видит общий объём использованного трафика и отсюда выставляет средние цены на пакеты,так что от того что вы не "доедаете"свой пакет ,я его его до кушиваю до конца,в конечном итоге вы платите за тех у кого хороший аппетит
ACROS:
Жена, дети, другие члены семьи - докушают., даже если я один в семье - докушаю на СЛЕДУЮЩИЙ день, то есть использую арбуз по ПОЛНОЙ.
Жена, дети, другие члены семьи - докушают., даже если я один в семье - докушаю на СЛЕДУЮЩИЙ день, то есть использую арбуз по ПОЛНОЙ.
В случае с интернет пакетом то же самое,раздайте детям,жене,друзьям,коллегам пусть "докушают" раз уж вы его купили.
Цитата:
ACROS:
Если я купил жвачку по 200 тенге и дал продавцу купюру в 1 000 тенге, она же возвращает мне 800 тенге, так ведь.
Если я купил жвачку по 200 тенге и дал продавцу купюру в 1 000 тенге, она же возвращает мне 800 тенге, так ведь.
Неудачный пример,вы говорите про сдачу,а вот если вы притащите ей кусок неиспользованной жвачки,то она его не примет.
Цитата:
ACROS:
На эти 100 тенге неиспользованного тарифа - нет же загрузки в серверах, износ сотового принимающего и передающего оборудования и прочих затрат.
На эти 100 тенге неиспользованного тарифа - нет же загрузки в серверах, износ сотового принимающего и передающего оборудования и прочих затрат.
Интернет пакеты по стоимости рассчитываются с учётом того,что кто то пользуется по полной ,а кто то "не доедает" ,то есть оператор видит общий объём использованного трафика и отсюда выставляет средние цены на пакеты,так что от того что вы не "доедаете"свой пакет ,я его его до кушиваю до конца,в конечном итоге вы платите за тех у кого хороший аппетит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 321
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 01.08.23 - 10:59
Цитата:
Оппа... так получается Интернет у нас не дешевый.... А все посчитано... И сидим мы в нем не потому что дешево, а потому, что нам нужно.... А раз мы платим посчитанный и справедливый тариф, то почему нет качественной связи? Наверное потому что выгоднее держать мощности "перегруженными", чем "недогруженными"....в итоге то больше недоедков от пакетов останется - а это профит. Возьмите складскую. Видите ли связь плохая потому что репитеры ставят.... Ну так воткните еще пару вышек посреди складской (владельцы баз только в ладоши похлопают новым арендаторам). В этом районе нет многоэтажной застройки. Воткните мачту и навешайте на нее антенн как гирлянд - и будет там у всех связь.... Но складская то ночью не работает. И с 18-00 по 9-00 там будет простаивать куча оборудования....Потому что на всю территорию будет 10-20 телефонов у охраны. А днем там 5-6 тысяч телефонов (если не больше)
Добринцофф:
Интернет пакеты по стоимости рассчитываются с учётом того,что кто то пользуется по полной ,а кто то "не доедает" ,то есть оператор видит общий объём использованного трафика и отсюда выставляет средние цены на пакеты,так что от того что вы не "доедаете"свой пакет ,я его его до кушиваю до конца,в конечном итоге вы платите за тех у кого хороший аппетит
Интернет пакеты по стоимости рассчитываются с учётом того,что кто то пользуется по полной ,а кто то "не доедает" ,то есть оператор видит общий объём использованного трафика и отсюда выставляет средние цены на пакеты,так что от того что вы не "доедаете"свой пакет ,я его его до кушиваю до конца,в конечном итоге вы платите за тех у кого хороший аппетит
Оппа... так получается Интернет у нас не дешевый.... А все посчитано... И сидим мы в нем не потому что дешево, а потому, что нам нужно.... А раз мы платим посчитанный и справедливый тариф, то почему нет качественной связи? Наверное потому что выгоднее держать мощности "перегруженными", чем "недогруженными"....в итоге то больше недоедков от пакетов останется - а это профит. Возьмите складскую. Видите ли связь плохая потому что репитеры ставят.... Ну так воткните еще пару вышек посреди складской (владельцы баз только в ладоши похлопают новым арендаторам). В этом районе нет многоэтажной застройки. Воткните мачту и навешайте на нее антенн как гирлянд - и будет там у всех связь.... Но складская то ночью не работает. И с 18-00 по 9-00 там будет простаивать куча оборудования....Потому что на всю территорию будет 10-20 телефонов у охраны. А днем там 5-6 тысяч телефонов (если не больше)
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 01.08.23 - 11:54
Цитата:
Ну это скорее всего не работа министерства, а вопрос коммерческой выгоды оператора. Вот в Кунае билайн сразу сказал, что пока вышку ставить не будет, экономически нецелесообразно. На улице ловит , а в квартире только у окна. Могу ли я в этом винить министерство и конкретно министра.Это вряд ли.
И ещё вопрос, автор петиции ставит в вину министру, что он не может удержать ценообразование в сфере интернета. каким образом министр может это сделать? Только нерыночным путём, надавить, поугрожать? Когда ставят вопрос таким образом,это обычно работает недолго.Никто не будет работать себе в убыток. А вот про качество услуги тут конечно министерство может вмешаться, хотя скорее всего это прерогатива потребнадзора.
5555:
И с 18-00 по 9-00 там будет простаивать куча оборудования.
И с 18-00 по 9-00 там будет простаивать куча оборудования.
Ну это скорее всего не работа министерства, а вопрос коммерческой выгоды оператора. Вот в Кунае билайн сразу сказал, что пока вышку ставить не будет, экономически нецелесообразно. На улице ловит , а в квартире только у окна. Могу ли я в этом винить министерство и конкретно министра.Это вряд ли.
И ещё вопрос, автор петиции ставит в вину министру, что он не может удержать ценообразование в сфере интернета. каким образом министр может это сделать? Только нерыночным путём, надавить, поугрожать? Когда ставят вопрос таким образом,это обычно работает недолго.Никто не будет работать себе в убыток. А вот про качество услуги тут конечно министерство может вмешаться, хотя скорее всего это прерогатива потребнадзора.
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