Отправлено: - 09:50

КГСПС:

. Косячат-косячат, потом вдруг сделают что-то стоящее, и уже готовы на них молиться.

Цитата:Так в том то и дело. Кто нибудь из министров что нибудь сделал что нибудь чтобы мы могли ощутить это на себе? Если только со знаком минус. Здравоохранение очень ощутили на себе все эти бесконечные реформы. То ФМС, то ОСМС. А как сидели в очередях, так и сидим . Бедные наши дети и внуки, сколько они пережили реформ в образовании. раньше я думал геометрия с химией сложная наука, из за большого количества терминов. Теперь названий одних экзаменов с десяток наберётся, и все со странными названиями. Многие министерства просто собирают статистику у частников и в этом вся их работа, ну ещё может субсидии какие то выдают(МСХ,МИИР) не вижу смысла в их работе вообще. Они в своих программах как в трёх соснах блуждают, наверное все уже сами не помнят. И так везде , одна говорильня, а результата. где можно руками пощупать раз, два и обчёлся,а тут хоть есть что пощупать. Кстати не слышал. чтобы на министра образования(или просвещения, тут я тоже запутался) или здравоохранения петиции собирали.