Отправлено: - 20:24

ACROS:

Я об этом давно спрашиваю: - почему мне не делают: - или возврат неиспользованных денег или же зачёт этих неиспользованных денег на следующий месяц.

Цитата:О каких неиспользованных деньгах идёт речь?Вы когда тариф подключали условия читали?Там ясным языком написано столько то гигабайт,минут,смс на 30 дней за N сумму,если вам не надо столько ,то есть альтернатива,подключайте разовые интернет пакеты.Если вы купили арбуз в магазине,а скушали только половину,обратно ведь в магазин не несёте?То же самое и здесь купили тариф кушайте на здоровье,а не скушали ваши проблемы можете выкинуть.