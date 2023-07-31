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≡ В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47270
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
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«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Муратулы Тамирлан.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
609
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 19:56
#15
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Смысла нет.
Хоть одна инициатива снизу, из народа, дошла до верхов и приведена в исполнение?
Все попытки "единственного источника власти" ( то есть народа) пресекаются правоохранительными; авторов статей в интернетах "по айпи вычисляют". Так что это просто фарс. Как обычно. Потом сайт с петицией (как обычно) перестанет открываться на территории РК (как это было ранее)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9471
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 20:24
#16
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Цитата:
ACROS:
Я об этом давно спрашиваю: - почему мне не делают: - или возврат неиспользованных денег или же зачёт этих неиспользованных денег на следующий месяц.

О каких неиспользованных деньгах идёт речь?
Вы когда тариф подключали условия читали?
Там ясным языком написано столько то гигабайт,минут,смс на 30 дней за N сумму,если вам не надо столько ,то есть альтернатива,подключайте разовые интернет пакеты.
Если вы купили арбуз в магазине,а скушали только половину,обратно ведь в магазин не несёте?То же самое и здесь купили тариф кушайте на здоровье,а не скушали ваши проблемы можете выкинуть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17906
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 21:42
#17
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Цитата:
5555:
второе интернет по проводам и интернет в сотке - это один и тот же интернет.

На физическом уровне модели OSI по проводам вы имеете выделенную "последнюю милю", а на смартфоне вы делите физический уровень "последней мили" с другими пользователями, поэтому и лимиты там будут совершенно разные, примерно раз в десять, в среднем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17906
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 21:45
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
Любопытно было бы узнать как идёт подсчёт трафика пользования интернетом, например в бытность таксистом мой телефон работал почти круглосуточно, с перерывом на сон, а теперь я сижу дома не выезжаю никуда, но с меня требуют ещё на тысячу тенге больше. Какая-то странная и не логичная ситуация.

Для передачи голоса достаточно 0.1 Мбит/с. А более менее комфортно пользоваться интернетом можно начиная с 5мбит/с. Вот и прикиньте сами...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17906
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 22:04
#19
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Цитата:
рихард:
еще один бестолковый, наверное из болашаковцев

Как вы пришли к такому выводу? Вы видели графики загрузки магистральных каналов? Знаете их максимальную пропускную способность? Можете определить на глаз, какая вышка насколько загружена интернет трафиком?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2395
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 22:12
#20
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Из всех наших чиновников, это один из немногих который хоть как то делает своё дело. Всё же с его приходом, более или менее Е гов стал работать. Уже не надо бегать с удостоверением личности или правами, всё в телефоне. Отменились многие справки, вернее их можно сделать онлайн. Косяки есть конечно, но человек работает! Ещё он хочет ЕЦП отменить, чтобы всё решалось посредством смартфона, хоть бы дали ему доработать, чтобы это он провёл через правительство.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2395
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 22:17
#21
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Я бы с бОльшим удовольствием подписался бы под петицией об увольнении абсолютно безликого премьер министра, но он наверное тоже на 7 лет с нами вместе с Токаевым.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1786
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 22:18
#22
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Цитата:
saba:

Так и живём. Косячат-косячат, потом вдруг сделают что-то стоящее, и уже готовы на них молиться.
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