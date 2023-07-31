Отправлено: - 21:02

ACROS:

Издавна торговцы и балаганные шуты занимали самые хорошие места в городе - это центральная площадь. Караван-сараи на Восток - тоже не на окраинах были. Почему то в Костанае решили и КТО это решил: - что ОНИ мешают культурно

Цитата:то что жители жаловались на машинкиу марта этот факт былда и пройти возле марта не удобно при нихвезде лавочки и эти машинки летаютдругой вопрос а с чего городские власти решили что площадь перед Акиматом должна быть пустой?зачем такие гигантские пространства в центре простаивают?вот весь бизнес и надо было запихнуть именно на площадьлетники, лавочки, машинки итдтогда у акимата был бы реально адекватный повод запрещать митинговать на площадивы будете мешать торговле и точка))