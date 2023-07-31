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≡ Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная Марат Жундубаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47270
Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная Марат Жундубаев
Отправлено: 31.07.23 - 14:18
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"Предприниматели пользуются тем, что законодатель не прописал, как должны использоваться площади общего пользования. То есть торговля под запретом, а пункта "получение выгоды" - такого пункта нет", - сксазал аким.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
323
Re: Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная...
Отправлено: 31.07.23 - 14:18
#1
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Не аким, а Дон Кихотик борющийся с детскими машинками))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3088
Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная Марат Жундубаев
Отправлено: 31.07.23 - 15:03
#2
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Подозреваю что крыша у этих прокатов машинок намного выше чем власть акима. От того и нелепые ссылки на какой-то мешающий закон. Интересно хватит ли у акима власти и воли очистить от торговых платок проезжую часть и тротуар по улице Шевченко? Если это произойдет, я даже согласна на преименование этой улцы в соответствии с новыми иделологичесми правилами. Хотя, это уже мечты, тут с прокатом детских машинок справится не могут, где уж вернуть человеческий облик улице Шевченко.

[Исправлено: юля елиссева, 31.07.2023 - 15:04]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13814
Re: Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная...
Отправлено: 31.07.23 - 18:09
#3
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для акима города это важнейший экзамен на проф пригодность
если с очисткой улиц зимой вроде как справился
с высадкой цветов тоже вроде нормально
то теперь надо добить машинки
если крыша у каких то сраных машинок окажется сильнее влияния акима областного города то пиши-пропало
то дальше каши не сваришь
завтра бабушки огурцами возле акимата начнут торговать
а шаурмячные и чебуречные выставят прям на площади-ЧЕМ по сути и должна быть площадь любого города! местом торговли))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4433
Re: Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная...
Отправлено: 31.07.23 - 18:59
#4
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Цитата:
abaika95:
теперь надо добить машинки


Да, нет уже БЕСПОЛЕЗНО: - задняя включена, и в Кунае его "опустили" при всех.
Теперь он, впрочем оно и так и было, не он первый не он последний: - бесплатное приложение к областному акимату.

Издавна торговцы и балаганные шуты занимали самые хорошие места в городе - это центральная площадь. Караван-сараи на Восток - тоже не на окраинах были.
Почему то в Костанае решили и КТО это решил: - что ОНИ мешают культурно ( никогда не думал, что культурно отдыхать: - это бестолку бродить по центру и пить пиво, вместо похода в библиотеку или в театр) отдыхать и создают травмоопасные ситуации ?? Статистика есть: - сколько увечий, сколько смертей и так далее??
Я когда бываю в городе: - мне они абсалютно не мешают, пусть развлекают народ физически.
Я думаю, первопричина как всегда - корыстные интересы гос.чиновников, а не интересы горожан.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13814
Re: Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная...
Отправлено: 31.07.23 - 21:02
#5
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Цитата:
ACROS:
Издавна торговцы и балаганные шуты занимали самые хорошие места в городе - это центральная площадь. Караван-сараи на Восток - тоже не на окраинах были. Почему то в Костанае решили и КТО это решил: - что ОНИ мешают культурно



то что жители жаловались на машинкиу марта этот факт был
да и пройти возле марта не удобно при них
везде лавочки и эти машинки летают
другой вопрос а с чего городские власти решили что площадь перед Акиматом должна быть пустой?
зачем такие гигантские пространства в центре простаивают?
вот весь бизнес и надо было запихнуть именно на площадь
летники, лавочки, машинки итд
тогда у акимата был бы реально адекватный повод запрещать митинговать на площади
вы будете мешать торговле и точка))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17906
Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная Марат Жундубаев
Отправлено: 31.07.23 - 21:35
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Подозреваю что крыша у этих прокатов машинок намного выше чем власть акима.

Напрямую президенту отчитываются? :lol:
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