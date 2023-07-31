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≡ Суперлуние в Казахстане. Когда и во сколько его смотреть
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47270
Суперлуние в Казахстане. Когда и во сколько его смотреть
Отправлено: 31.07.23 - 19:02
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В августе казахстанцев ожидают сразу два полнолуния: 1-го и 31-го числа. Второе полнолуние получило название суперлуния года, поскольку в указанный период спутник Земли будет виден ярче и больше, чем обычно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28535
Re: Суперлуние в Казахстане. Когда и во сколько его смотреть
Отправлено: 31.07.23 - 19:02
#1
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Она уже сегодня ночью была огромной
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