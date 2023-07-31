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≡ Триллионы тенге. Бывшего вице-министра обвиняют в незаконной передаче месторождения в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47270
Триллионы тенге. Бывшего вице-министра обвиняют в незаконной передаче месторождения в Костанайской области
Отправлено: 31.07.23 - 19:01
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В результате подконтрольная Токтабаеву компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение. Ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 миллионов тонн на сумму 5,7 триллиона тенге
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28535
Re: Триллионы тенге. Бывшего вице-министра обвиняют в незаконной...
Отправлено: 31.07.23 - 19:01
#1
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А где это?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4433
Re: Триллионы тенге. Бывшего вице-министра обвиняют в незаконной...
Отправлено: 31.07.23 - 19:07
#2
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Где то под Джетыгарой, вроде.
Рыба гниёт с головы.
Тренд, как модно нынче выражаться, заданный бывшим руководителем государства.
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