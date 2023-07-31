Отправлено: - 18:59

abaika95:

теперь надо добить машинки

Цитата:Да, нет уже БЕСПОЛЕЗНО: - задняя включена, и в Кунае его "опустили" при всех.Теперь он, впрочем оно и так и было, не он первый не он последний: - бесплатное приложение к областному акимату.Издавна торговцы и балаганные шуты занимали самые хорошие места в городе - это центральная площадь. Караван-сараи на Восток - тоже не на окраинах были.Почему то в Костанае решили и КТО это решил: - что ОНИ мешают культурно ( никогда не думал, что культурно отдыхать: - это бестолку бродить по центру и пить пиво, вместо похода в библиотеку или в театр) отдыхать и создают травмоопасные ситуации ?? Статистика есть: - сколько увечий, сколько смертей и так далее??Я когда бываю в городе: - мне они абсалютно не мешают, пусть развлекают народ физически.Я думаю, первопричина как всегда - корыстные интересы гос.чиновников, а не интересы горожан.