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≡ В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47270
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
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«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Муратулы Тамирлан.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1016
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
#1
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т.е. решение было - повысить цены на интернет, тем самым оттолкнуть часть людей из-за цены и это "улучшит" интернет ?
я правильно понял мысль ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28535
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 14:40
#2
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У нас как правило всегда Крен ложат на мнение и голосования какого то народа..
И размер этого Крена не имеет значения.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
285
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 15:33
#3
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в то время когда верхушка власти жирует и бесится от избытка награбленного , то есть использует в личных целях всё то что было создано моими дедами и родителями, у когото хватает наглости ПРИЗЫВАТЬ меня ещё и к экономии? и чего? инет трафика? это ли не предел наглостиИ ХАМСТВА?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
320
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 15:40
#4
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Интересная логика у товарища... Сидим видите ли много из-за дешевого тарифа.... Хорошо, а куда уходит проплаченный мной неиспользованный трафик? Получается я за большую сумму получил меньше трафика. Соотвественно я пользуюсь совсем не дешевым интернетом. Это раз. второе интернет по проводам и интернет в сотке - это один и тот же интернет. И если в проводе он есть, а в сотке нет. Значит проблема в антенне сотового оператора - она мало пропускает.... А это значит что в инфраструктуру он не вкладывается.....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12900
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 15:45
#5
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у нас самый дорогой интернет. И ваще у нас становится всё дороже и дороже все товары.

[Исправлено: Vit, 31.07.2023 - 14:56]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9470
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 16:51
#6
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Цитата:
5555:
И если в проводе он есть, а в сотке нет. Значит проблема в антенне сотового оператора - она мало пропускает.... А это значит что в инфраструктуру он не вкладывается.....

А не вкладыватеся он,потому что тарифы дешёвые,значит надо поднять цену.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9470
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 16:56
#7
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Цитата:
antonK:
т.е. решение было - повысить цены на интернет, тем самым оттолкнуть часть людей из-за цены и это "улучшит" интернет ? я правильно понял мысль ?

Нет,мы все уже давно интернет зависимые,пофигу сколько он будет стоить всё равно люди будут покупать,но есть надежда что если тарифы поднимут то возможно операторы поставят дополнительные станции и качество интернета улучшится.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12900
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 17:13
#8
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Цитата:
Добринцофф:

Тоже самое мы слышали и про комуналку. Тарифы подняли а ремонт не кто не делал)) так и тут будет. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6234
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 17:16
#9
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Любопытно было бы узнать как идёт подсчёт трафика пользования интернетом, например в бытность таксистом мой телефон работал почти круглосуточно, с перерывом на сон, а теперь я сижу дома не выезжаю никуда, но с меня требуют ещё на тысячу тенге больше. Какая-то странная и не логичная ситуация.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4433
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 18:04
#10
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Цитата:
5555:
а куда уходит проплаченный мной неиспользованный трафик?


Я об этом давно спрашиваю: - почему мне не делают: - или возврат неиспользованных денег или же зачёт этих неиспользованных денег на следующий месяц.
Простой пример: - общее количество абонентов сотовой связи в стране в 2020 году было 18 900 000 человек. Если они каждый месяц не будут "договаривать" по 100 тенге от своего тарифного плана: 18 900 000 чел.* 100 тенге = 1 890 000 000 тенге, просто так, без всяких затрат, они "поднимают" на ровном месте. Остап Бендер отдыхает.
И этот киндер-сюрприз министр Мусин, почему то не поднимает этот вопрос, а лезет в карман граждан страны в угоду хозяев сотовых операторов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13813
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 18:04
#11
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Цитата:
Добринцофф:
но есть надежда что если тарифы поднимут то возможно операторы поставят дополнительные станции и качество интернета улучшится.

нет не улучшится
надежды бросьте)
просто хотят поднять цену за инет вот и всё
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
132
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 18:52
#12
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[video]просто хотят поднять цену за инет вот и всё[/video]это точно. Всегда когда повышают цены на коммуналку говорят об изношенности сетей и необходимости проведения ремонта. А в этом году оказалось что сети изножены чуть ли не на 100 % и опять надо повышать тариф. Ни государственные компании ни частные, никто не хочет ничего ремонтировать и вкладывать средства в развитие отрасли
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