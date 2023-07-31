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В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47270
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Муратулы Тамирлан.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 1016
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
т.е. решение было - повысить цены на интернет, тем самым оттолкнуть часть людей из-за цены и это "улучшит" интернет ?
я правильно понял мысль ?
я правильно понял мысль ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28535
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 14:40
У нас как правило всегда Крен ложат на мнение и голосования какого то народа..
И размер этого Крена не имеет значения.
И размер этого Крена не имеет значения.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 285
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 15:33
в то время когда верхушка власти жирует и бесится от избытка награбленного , то есть использует в личных целях всё то что было создано моими дедами и родителями, у когото хватает наглости ПРИЗЫВАТЬ меня ещё и к экономии? и чего? инет трафика? это ли не предел наглостиИ ХАМСТВА?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 320
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 15:40
Интересная логика у товарища... Сидим видите ли много из-за дешевого тарифа.... Хорошо, а куда уходит проплаченный мной неиспользованный трафик? Получается я за большую сумму получил меньше трафика. Соотвественно я пользуюсь совсем не дешевым интернетом. Это раз. второе интернет по проводам и интернет в сотке - это один и тот же интернет. И если в проводе он есть, а в сотке нет. Значит проблема в антенне сотового оператора - она мало пропускает.... А это значит что в инфраструктуру он не вкладывается.....
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 15:45
у нас самый дорогой интернет. И ваще у нас становится всё дороже и дороже все товары.
[Исправлено: Vit, 31.07.2023 - 14:56]
[Исправлено: Vit, 31.07.2023 - 14:56]
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 16:51
Цитата:
А не вкладыватеся он,потому что тарифы дешёвые,значит надо поднять цену.
5555:
И если в проводе он есть, а в сотке нет. Значит проблема в антенне сотового оператора - она мало пропускает.... А это значит что в инфраструктуру он не вкладывается.....
И если в проводе он есть, а в сотке нет. Значит проблема в антенне сотового оператора - она мало пропускает.... А это значит что в инфраструктуру он не вкладывается.....
А не вкладыватеся он,потому что тарифы дешёвые,значит надо поднять цену.
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 16:56
Цитата:
Нет,мы все уже давно интернет зависимые,пофигу сколько он будет стоить всё равно люди будут покупать,но есть надежда что если тарифы поднимут то возможно операторы поставят дополнительные станции и качество интернета улучшится.
antonK:
т.е. решение было - повысить цены на интернет, тем самым оттолкнуть часть людей из-за цены и это "улучшит" интернет ? я правильно понял мысль ?
т.е. решение было - повысить цены на интернет, тем самым оттолкнуть часть людей из-за цены и это "улучшит" интернет ? я правильно понял мысль ?
Нет,мы все уже давно интернет зависимые,пофигу сколько он будет стоить всё равно люди будут покупать,но есть надежда что если тарифы поднимут то возможно операторы поставят дополнительные станции и качество интернета улучшится.
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 17:13
Цитата:
Тоже самое мы слышали и про комуналку. Тарифы подняли а ремонт не кто не делал)) так и тут будет.
Добринцофф:
Тоже самое мы слышали и про комуналку. Тарифы подняли а ремонт не кто не делал)) так и тут будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6234
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 17:16
Любопытно было бы узнать как идёт подсчёт трафика пользования интернетом, например в бытность таксистом мой телефон работал почти круглосуточно, с перерывом на сон, а теперь я сижу дома не выезжаю никуда, но с меня требуют ещё на тысячу тенге больше. Какая-то странная и не логичная ситуация.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4433
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 18:04
Цитата:
Я об этом давно спрашиваю: - почему мне не делают: - или возврат неиспользованных денег или же зачёт этих неиспользованных денег на следующий месяц.
Простой пример: - общее количество абонентов сотовой связи в стране в 2020 году было 18 900 000 человек. Если они каждый месяц не будут "договаривать" по 100 тенге от своего тарифного плана: 18 900 000 чел.* 100 тенге = 1 890 000 000 тенге, просто так, без всяких затрат, они "поднимают" на ровном месте. Остап Бендер отдыхает.
И этот киндер-сюрприз министр Мусин, почему то не поднимает этот вопрос, а лезет в карман граждан страны в угоду хозяев сотовых операторов.
5555:
а куда уходит проплаченный мной неиспользованный трафик?
а куда уходит проплаченный мной неиспользованный трафик?
Я об этом давно спрашиваю: - почему мне не делают: - или возврат неиспользованных денег или же зачёт этих неиспользованных денег на следующий месяц.
Простой пример: - общее количество абонентов сотовой связи в стране в 2020 году было 18 900 000 человек. Если они каждый месяц не будут "договаривать" по 100 тенге от своего тарифного плана: 18 900 000 чел.* 100 тенге = 1 890 000 000 тенге, просто так, без всяких затрат, они "поднимают" на ровном месте. Остап Бендер отдыхает.
И этот киндер-сюрприз министр Мусин, почему то не поднимает этот вопрос, а лезет в карман граждан страны в угоду хозяев сотовых операторов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13813
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 18:04
Цитата:
нет не улучшится
надежды бросьте)
просто хотят поднять цену за инет вот и всё
Добринцофф:
но есть надежда что если тарифы поднимут то возможно операторы поставят дополнительные станции и качество интернета улучшится.
но есть надежда что если тарифы поднимут то возможно операторы поставят дополнительные станции и качество интернета улучшится.
нет не улучшится
надежды бросьте)
просто хотят поднять цену за инет вот и всё
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 132
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 18:52
[video]просто хотят поднять цену за инет вот и всё[/video]это точно. Всегда когда повышают цены на коммуналку говорят об изношенности сетей и необходимости проведения ремонта. А в этом году оказалось что сети изножены чуть ли не на 100 % и опять надо повышать тариф. Ни государственные компании ни частные, никто не хочет ничего ремонтировать и вкладывать средства в развитие отрасли
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