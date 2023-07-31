Отправлено: - 16:51

5555:

И если в проводе он есть, а в сотке нет. Значит проблема в антенне сотового оператора - она мало пропускает.... А это значит что в инфраструктуру он не вкладывается.....

Цитата:А не вкладыватеся он,потому что тарифы дешёвые,значит надо поднять цену.