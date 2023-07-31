Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...

Отправлено: - 15:40

Интересная логика у товарища... Сидим видите ли много из-за дешевого тарифа.... Хорошо, а куда уходит проплаченный мной неиспользованный трафик? Получается я за большую сумму получил меньше трафика. Соотвественно я пользуюсь совсем не дешевым интернетом. Это раз. второе интернет по проводам и интернет в сотке - это один и тот же интернет. И если в проводе он есть, а в сотке нет. Значит проблема в антенне сотового оператора - она мало пропускает.... А это значит что в инфраструктуру он не вкладывается.....